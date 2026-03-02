La esperada cuarta temporada de Classroom of the Elite (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e) iniciará sus emisiones con un especial de 90 minutos que recopila los primeros cuatro episodios, programado para el 1 de abril. Esta información se confirmó junto con el lanzamiento de un nuevo tráiler que ofrece un vistazo a la atmósfera y los conflictos que marcarán esta etapa de la serie.

El tráiler muestra el regreso de Kiyotaka Ayanokouji y sus compañeros en su segundo año escolar, destacando las tensiones y estrategias que definirán la trama. El formato de estreno con varios capítulos consecutivos permitirá a los seguidores avanzar considerablemente en la historia desde el primer día.

La producción está a cargo del estudio Lerche, bajo la dirección de Noriyuki Nomata. Kou Shigenobu se encarga de la composición y guion, con la supervisión de Kyoko Katsuya. Para esta temporada, el opening será interpretado por Eir Aoi con la canción “Monster”, mientras que el ending estará a cargo de ZAQ con “Liar Veil”.

Esta nueva entrega adapta el primer semestre del segundo año de Kiyotaka Ayanokouji, siguiendo la evolución de la Clase 1-D en el instituto que evalúa a los estudiantes mediante un sistema de puntos con valor monetario y reglas poco convencionales. La temporada profundizará en las maniobras y relaciones de los alumnos dentro de este complejo sistema, aumentando la competencia e intriga entre las clases.

Crunchyroll será la plataforma encargada de transmitir esta cuarta temporada, sumándose a las tres anteriores que también se encuentran disponibles en el servicio. Los usuarios podrán disfrutar tanto del estreno especial como de los episodios que se irán lanzando posteriormente.