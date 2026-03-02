La Municipalidad de Neuquén inició la construcción del quinto Salón de Actividades Físicas (SAF) en la ciudad. En esta oportunidad, el nuevo espacio deportivo tendrá lugar en el barrio Melipal, en el oeste capitalino, y se suma al concepto de Ciudad Deportiva que impulsa la gestión municipal.

La obra contempla la construcción de un espacio cubierto de 1.500 metros cuadrados que incluirá sanitarios, vestuarios, oficinas, un comedor y gradas con capacidad para casi 500 espectadores.

Además, el proyecto prevé la repavimentación de la pista de patín y trabajos de intervención en la cancha de fútbol que ya existen en el predio.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó que se trata de “una obra de primer nivel y de calidad para que miles de chicos puedan practicar deporte y realizar actividades culturales y recreativas”.

Asimismo, subrayó que se trata de una inversión municipal de 4.100 millones de pesos y que el plazo estimado de ejecución es de 450 días.

“Vamos a continuar con el concepto de Ciudad Deportiva y, además del gimnasio cubierto de 1.500 metros cuadrados, también se va a repavimentar la pista de patín y vamos a intervenir en la cancha de fútbol”, señaló.

Nicola precisó que el nuevo SAF tendrá características similares a los ya inaugurados en los barrios Confluencia, Parque Industrial y San Lorenzo.

En relación con los aspectos técnicos, indicó que durante estos días se están llevando adelante los primeros trabajos en el terreno, que incluyen movimiento de suelo, demolición de estructuras existentes, cercado y la instalación del obrador. “En estos días los vecinos y vecinas de la zona van a ver cómo toma forma la obra”, aseguró.

Además, sostuvo que la incorporación de estos espacios deportivos amplía las oportunidades para la realización de competencias y actividades comunitarias en los distintos barrios.

“La posibilidad de tener estos espacios también permite que haya más competencias”, afirmó.

Por último, recordó que cuando se construyó el primer SAF hacía 30 años que el municipio no edificaba gimnasios en la ciudad.

“Desde el gimnasio del Parque Central no se habían hecho más, y esta iniciativa la vamos a continuar”, concluyó.

