El comienzo de clases en Río Negro se vio condicionado este lunes por la continuidad del conflicto docente. UnTER informó que la adhesión al paro superó el 90% en toda la provincia, en el contexto de una jornada nacional de protesta que impulsó CTERA e incluyó una movilización masiva hacia el puente carretero Cipolletti–Neuquén.

La concentración reunió a docentes de distintas seccionales del Alto Valle, Valle Medio, Región Sur y zona Atlántica, además de la participación de gremios como ADUNC, junto a organizaciones sociales. La marcha se desarrolló sin cortes de tránsito, con custodia de Gendarmería y presencia de personal de tránsito, que acompañaron el recorrido hasta el puente. Allí se realizó una volanteada y un acto.

La secretaria general de UnTER, Laura Ortiz destacó que la medida combina la adhesión al reclamo nacional con una resolución propia del gremio en Río Negro. “Hoy nos encontramos movilizándonos dentro del paro nacional y como provincia hemos definido un paro de 48 horas de no inicio de clases con un nivel de adhesión del 90%”. Ortiz también subrayó la magnitud de la adhesión y la persistencia del reclamo salarial. “Estamos percibiendo el mismo salario que el mes de septiembre. La propuesta del Gobierno de otorgar un bono no resuelve la pérdida de poder adquisitivo y además impacta de manera desigual en los distintos cargos”, señaló.

La movilización culminó en el puente Cipolletti–Neuquén bajo custodia de Gendarmería

El gremio reiteró que el conflicto se mantiene abierto ante la falta de avances en la negociación paritaria y la ausencia de definiciones salariales. Además, advirtió sobre situaciones vinculadas a la organización del sistema educativo, como cierres de cargos en el nivel inicial y la apertura de cargos a término en primaria y secundaria, lo que afecta la estabilidad laboral.

La jornada dejó un inicio de clases marcado por la protesta y la movilización, con el gremio ratificando sus demandas y el Gobierno provincial aún sin anunciar medidas concretas. En este contexto, UnTER convocó a un Congreso provincial para el jueves en Villa Regina, donde se evaluará la continuidad del plan de lucha y se definirán los próximos pasos del conflicto.