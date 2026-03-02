Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield jugarán este lunes desde las 19.15 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Invictos y punteros, ambos equipos se ilusionan con extender su liderazgo y consolidarse como candidato al título.

Se cerró una puerta y se abrió otra en 1 y 57. La victoria ante Newells Old Boys de Rosario supuso un inicio con el pie derecho para el ciclo de Alexander "Cacique" Medina, que tendrá el reto de ocupar el lugar de una institución en el club como Eduardo Domínguez. En el medio, el sondeo por Alan Rodríguez apunta a paliar la dura baja de Cristian Medina, figura en su único año en el club.

"La calle Derrota" sigue sin conocerse en Liniers. Sin goles pero con el reconocimiento de propios y extraños, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen en Álvaro Montero una garantía y en un colectivo agresivo y vertical motivos para ilusionarse con estar en la pelea. La baja del goleador Matías Pellegrini, sumada a la del creativo Diego Valdés, obliga a reconfigurar un ataque que genera más de lo que convierte.

Ambos entrenadores, decidieron no anticipar hasta una hora y media antes del comienzo del cotejo las probables formaciones.

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Andrés Merlos

Estadio: Jorge Luis Hirschi