De la Cámara de Diputados a la quinta presidencial

La noche que comenzó en el Congreso terminó en la quinta de Quinta de Olivos. Luego de inaugurar el período de sesiones ordinarias ante la Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei convocó a una cena a legisladores libertarios, dirigentes aliados y a todos los integrantes del Gabinete.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, asistieron 178 personas entre diputados y senadores de La Libertad Avanza, del Propuesta Republicana y representantes de la Unión Cívica Radical, además de ministros y secretarios.

Sin discurso, pero con saludo uno por uno

A diferencia de su exposición en el recinto, que se extendió durante una hora y cuarenta minutos, el mandatario evitó tomar la palabra ante el centenar de invitados. Optó por un contacto personal a lo largo de la velada, que comenzó a las 23.45 y terminó pasada la 1 de la madrugada.

De acuerdo con lo señalado por uno de los asistentes a la agencia, el Presidente recibió a los presentes de manera individual y mantuvo breves intercambios durante la noche.

Menú simple y sin alcohol

El encuentro incluyó canapés y empanaditas como entrada. Luego, los invitados comieron de pie una cazuela de carne glaseada con papas. Como postre, podían elegir entre marquise de chocolate o flan con dulce de leche y crema.

Desde el Poder Ejecutivo resolvieron no servir bebidas alcohólicas. La comida fue acompañada únicamente con agua mineral.

Invitaciones, ausencias y tensiones

Aunque la convocatoria se extendió a los bloques que acompañaron al oficialismo en leyes clave, no todos aceptaron. La bancada de senadores de la UCR y el bloque de diputados del MID optaron por no asistir.

En el caso del MID, la decisión se vinculó con la salida de la legisladora porteña Sandra Rey, quien dejó ese espacio para sumarse al armado que lidera Pilar Ramírez dentro del oficialismo.

Durante su discurso en la Cámara de Diputados, Milei agradeció a quienes acompañaron las iniciativas del Gobierno y cuestionó a los sectores que, según planteó, buscan frenar su agenda.

El mapa legislativo que busca consolidar

Tras meses con representación limitada en el Parlamento, el oficialismo sostiene que cuenta con un piso de 40 votos en el Senado y al menos 117 en la Cámara de Diputados, sumando aliados y bloques provinciales.

La cena en Olivos funcionó como cierre político de una jornada intensa, con un mensaje hacia adentro del oficialismo y hacia los socios que resultaron clave para aprobar proyectos durante las sesiones extraordinarias.