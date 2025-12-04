Club Plottier y Petrolero Argentino de Plaza Huincul, abrirán este jueves la final del Torneo de Ascenso del Torneo Pre Federal 2025 de basquetbol en categoría mayores. El partido se jugará en El Histórico, desde las 21.30 de este jueves, de una serie que esta prevista al mejor de tres encuentros.

El título significará el ascenso a la máxima categoría y la participación de la Liga Federal 2026, donde acompañará a Pacífico e Independiente de Neuquén capital, Centro Español de Plottier, Deportivo Roca, Pérfora de Plaza Huincul y Atlético Regina a la venidera temporada, mientras que el subcampeón se las verá con el perdedor de la llave entre Biguá y Del Progreso, por el octavo y último pasaje al torneo nacional.

Los hoy locales están invictos en su cancha y terminaron la fase regular con marca de 11 partidos ganados y uno perdido, precisamente ante el rival de esta noche. Que también llegó con un buen récord en la divisional, con 12 partidos jugados, de los cuales, ganó 10 y perdió los dos restantes.

Antecedentes

Para ratificar que son equipos con fuerzas parejas, los dos partidos de la fase regular fueron cambiantes y con finales inciertos. Club Plottier ganó 73 a 65 en El Histórico, en el amanecer del torneo, con buenas producciones de Angelo Sasso (19), Gabriel Spinaci (17), Casale (16) y Tapia (15 y 11 rebotes). En la visita sobresalieron Matías Arias (22 y 11), Patricio Rueda (10), Juan González (10) y Juan Cárdenas (5 asistencias).

En la revancha, Petrolero logró un trabajoso 77 a 72 en La Cueva y dejó sin invicto al equipo de Plottier. Se lucieron Rueda (20 y 13), Fernando Canales (14) y Mateo Uzandizaga 13; mientras que Tapia (21 y 10), Spinaci (19), Sasso (19) y Casale (13) repitieron buenas producciones en la visita.

Permanencia y Descenso

El Biguá de Neuquén capital y Del Progreso de General Roca, se verán las caras en el playout por el descenso, en una serie al mejor de tres partidos que comenzará en El Nido, mismo escenario en el que se disputaría un hipotético juego decisivo. El que pierda bajará de categoría, mientras que el ganador disputará una "promoción" ante el perdedor de la final de la zona Ascenso.

Pacífico y Pérfora, por el título

En la zona Campeonato, la final se jugará al mejor de cinco partidos y comenzará este viernes a las 21.30 en El Viejo Ramírez. Con ventaja de localía, por haber sido el mejor de la fase regular, Pacífico recibirá a Pérfora en el arranque de la serie que resolverá al campeón. El Verde defiende el título obtenido el año pasado y será local en el segundo encuentro, programado para el domingo en Plaza Huincul.