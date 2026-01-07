La provincia del Neuquén avanza con el Programa Clubes Sociales en la región de los Lagos del Sur. En ese marco, la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, Marita Villone, encabezó una recorrida por clubes y asociaciones deportivas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, donde se ejecutan obras de infraestructura destinadas a fortalecer el deporte comunitario y ampliar el acceso de vecinos a la práctica deportiva.

“Tenemos muchos clubes en obra en toda la zona. Venimos a recorrer, a hablar con las comisiones, con sus presidentes y presidentas, y a ver cuáles son los objetivos hacia adelante, no solo en infraestructura, sino también en el desarrollo deportivo”, explicó Villone en declaraciones a Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

La funcionaria remarcó que la decisión política del gobernador Rolando Figueroa permitió poner en valor a clubes y asociaciones de toda la provincia. “Ha sido una gran decisión poder invertir en infraestructura, pero fundamentalmente darle seguridad a la familia deportiva de cada uno de los clubes”, señaló.

Obras pensadas para el clima del sur

Durante las visitas, Villone detalló que en la región cordillerana las obras se concentran mayormente en espacios cerrados. “Apuntan más a construir o refaccionar puertas adentro: vestuarios, baños, salones y gimnasios. Sabemos la cantidad de meses de invierno que tiene esta zona y la necesidad de contar con lugares cubiertos”, explicó.

En ese sentido, destacó mejoras en sanitarios, ampliaciones administrativas y la puesta en valor de espacios deportivos que permiten albergar competencias provinciales, nacionales e incluso internacionales.

Clubes abiertos a la comunidad

Uno de los ejes centrales del programa es la contraprestación social que realizan los clubes. “A través de los convenios se generan cuotas sociales para chicos y chicas que necesitan incorporarse a una disciplina, y también la apertura de los clubes a la sociedad con acciones solidarias y el préstamo de espacios para actividades comunitarias”, indicó Villone.

“La idea es que el dinero que se invierte, que es de todos los neuquinos y neuquinas, vuelva a la sociedad”, agregó.

Inversión histórica en clubes neuquinos

El Programa Clubes Sociales alcanza actualmente a 92 clubes de toda la provincia, con una inversión que ronda los 4 mil millones de pesos ya ejecutados, dentro de un total de 6 mil millones previstos en esta primera etapa.

“Hay clubes que ya terminaron las obras, otros que están en ejecución y una tercera tanda que avanza en distintas etapas. Todos con rendiciones transparentes, como nos pidió el gobernador, para poder seguir avanzando en nuevas etapas”, explicó la secretaria.

Villone subrayó la importancia de estar presentes en cada localidad. “El territorio cambia totalmente la mirada. Ver la obra, hablar cara a cara con las comisiones, entender los desafíos técnicos y acompañarlos, eso no se logra solo por teléfono”, afirmó.

“Nosotros tenemos que ser una herramienta para los clubes, no un obstáculo. El Estado tiene que acercarse para brindar soluciones”, concluyó.

El Programa Clubes Sociales continúa desplegándose en toda la provincia con un objetivo claro: garantizar el acceso al deporte como una política de inclusión, contención social y desarrollo comunitario.