La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya tiene su calendario de 24 fechas confirmadas. Marcado como el inicio de una nueva era, por los cambios de reglamentación, y con la presencia por primera vez como titular del argentino Franco Colapinto.

El 6 de marzo en Australia será el inicio de una temporada que finalizará el 4 de diciembre en Abu Dhabi, el extenso cronograma incluye seis fines de semana con formato sprint y presenta como principal novedad el Gran Premio de Madrid, que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre.

En los enroques de fechas que continúan, las carreras de Bahréin y Arabia Saudita se trasladaron a abril debido a la celebración del Ramadán, mientras que Europa, tendrá su inicio en Mónaco, a principios de junio, culminando en la capital española.

América tendrá su grueso en el cierre de año, primero con el GP de Estados Unidos en 23 de octubre, y cerrará su cuarto GP en Las Vegas, el 19 de noviembre. Previamente en marzo, Miami figura como la 6ta jornada que contará con un sprint.

Alpine irá por el gran objetivo de mejorar la temporada 2024

Para esta temporada, el cambió de reglamento será uno de los puntos nuevos para las escuderías, que prepararán nuevos autos que tendrán motores y combustibles cien por ciento sostenibles, mitad de ellos eléctricos.

A la “Nueva era” se le suman la llegada de tres nuevas marcas: Audi, Ford, y la escudería 11 en la parrilla: Cadillac. Ante esto, habrán tres sesiones de pruebas previo al inicio de la temporada, la primera en Barcelona desde el 18 al 20, y luego dos en Bahréin, del 11 al 13 y 18 al 20.

Para Franco Colapinto será un año con máxima exigencia, ya que fue confirmado a fines del 2025 como piloto titular en esta temporada, haciendo su debut en esta condición luego de dos años. En el equipo Alpine, conducirá el Alpine 526, auto nuevo que promete ser ampliamente mejor que el del año que pasó.

Franco Colapinto iniciará de titular por primera ve z en su tercer año en la categoría, el segundo con Alpine

Cronograma Completo: