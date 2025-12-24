La parrilla de corredores del 2025 de la Fórmula 1 realizó el tradicional “Papá Noel secreto”, pequeño evento donde los corredores se regalan entre sí para la navidad. En el compilado realizado por las redes oficiales de la F1, aparece Franco Colapinto, quien recibió de Yuki Tsunoda, mientras que regaló a Oliver Bearman.

La temporada de la F1 terminó hace varias semanas, y mientras los equipos trabajar para lo que será un 2026 desafiante, con cambio de reglamento en la formación del auto; los pilotos descansan previo a una exigente pretemporada.

Uno de ellos es Franco Colapinto, quien fue confirmado varias carreras antes del cierre como piloto titular de Alpine. En su segunda presencia en el “Papá Noel secreto”, el argentino recibió del japonés Yuki Tsunoda, un muñeco Pop del ex piloto de Red Bull , caracterizado por tener la cabeza grande y representar a una persona en particular.

“Es alguien de Red Bull”, dijo Colapinto, agregando con el muñeco en la mano “Oh, Dios mío, es muy lindo. Me encantaría tener uno de estos míos. Lo voy a poner en mi auto a ver si me trae algo de suerte. Tiene una bonita gran cabeza y creo que el casco no entraría ahí. Pero mira, tiene un poco de flexibilidad en el cuello. ¡Gracias Yuki!“, cerró Franco.

Por otro lado, su regalo fue para el británico Oliver Bearman de la escudería Haas, donde el paquete contenía una rema con un oso con cara de enojado, posando con una camiseta argentina y una gorra con el 87. “Esto es muy liviano. Tiene muy buen envoltorio. No sé quién es el piloto que envolvió este regalo. Me pregunto quién me habrá dado esto. Es un oso argentino enojado. Me pregunto quién me regaló el oso argentino. ¿Podría haber sido el piloto argentino de F1, por casualidad? Es un gran regalo, Franco. Gracias" expresó.

La cuota de humor en la entrega estuvo con Fernando Alonso como protagonista, quien recibió un bastón, parte de Nico Hülkerberg “Creo que lo voy a usar para pegarle cuando nos veamos en Mónaco. Gracias, creo me será útil dentro de un tiempo, pero no ahora” dijo el piloto más longevo de la parrilla.

La Fórmula 1 se prepara con miras a la temporada 2026, que tendrá como fecha de inicio el 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en el Gran Premio de Australia.