Franco Colapinto dio vuelta la página luego de una floja temporada 2025 con el equipo Alpine, y con el A526 buscará comenzar a sumar para la escudería francesa, que ya conoce el nuevo motor Mercedes para el próximo año en la Fórmula 1.

La casa alemana dio detalles del nuevo impulsor que estará también en los vehículos de su escudería oficial, como así también en McLaren y Williams. Para esta temporada, el motor pasará de una potencia de 120 a 350 kW, esto le permitirá que el sistema eléctrico iguale al motor térmico en el reparto de potencia, utilizando el sistema MGU-K que captará la energía en el frenado. Con estos cambios, se buscan simplificar la tecnología y reducir los costos, al tiempo que refuerzan el compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Alpine tendrá la misión de mejorar su pobre producción en el 2025 y meterse en el pelotón de arriba en la pelea de constructores

Para Alpine, la expectativa es enorme ya que además de los impulsores, contará con el sistema de transmisión y la suspensión de Mercedes, con esto buscará dar el salto y mejorar considerablemente en relación a la última temporada donde terminó última en el Campeonato de Constructores.

Ante estos cambios se enfrentará Franco Colapinto en el nuevo A526, donde el gran objetivo es comenzar a sumar puntos en su segunda escudería dentro de la Fórmula 1, sabiendo que arrancará como piloto titular en el 2026. Ante esto, el piloto de 22 años dio una entrevista donde habló de todo, hasta de su reconocido fanatismo por Boca.

"Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan”, y añadió: “De chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha”. Ante ese fanatismo y lo que se viene, dejó una promesa con tinte azul y oro: “Yo creo que cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Booca'", concluyó.

Si bien faltan poco más de dos meses para su inicio, ya se palpita la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial, que tendrá Melbourne como primer escenario en lo que será el Gran Premio de Australia, desde el 6 al 8 de marzo.