A mediados de noviembre la dirigencia de Independiente Rivadavia de Mendoza les comunicó a sus pares del Club Cipolletti que iba a ejecutar la opción de compra del volante Maximiliano Franco Amarfil La Lepra informó que iba adquirir el 70% del pase por 320 mil dólares, cifra que lo convertiría en la venta más cara de la historia del albinegro, aunque no superaría la operación de Gustavo Del Prete de Estudiantes de La Plata al fútbol mexicano donde la entidad rionegrina percibió 400.000 dólares.

En las últimas horas, se conoció que la negociación entró en un impasse, debido a que en los últimos días la entidad mendocina habría informado a los valletanos, que su intención sería comprar al jugador surgido en la Escuela de Fútbol Los Humildes, pero con otras opciones.

El presidente de la subcomisión del Club Cipolletti, Marcelo Bastías, mantuvo una entrevista con el programa Ídolos y Anónimos que se emite por Radio Jornada de Mendoza 91.9 y que conducen Jorge Eduardo Barbieri y Orlando Roberto Abraham, donde el dirigente aclaró como está la negociación.

"A comienzos de año firmamos un contrato con Independiente Rivadavia, Franco Maximiliano Amarfil jugaría a préstamo hasta fin del 2025. Se pusieron dos opciones de compra, una al 30 de junio por el 70 por ciento del pase en 250.000 dólares y otra al 31 de diciembre en 320.000 dólares. Todo firmado, todo aclarado, todo refrendado".

Consultado el dirigente cipoleño admitió que "hemos mantenido charlas con Sebatián Peratta el manager de La Lepra, que nos hizo una contraoferta para pagarnos el pase de Amarfil en cuotas. Nuestra postura es la que esta firmada, 320.000 dólares por el 70% del pase y se abona al contado, no aceptamos otra negociación".

Luego remarcó Bastías, "no hay conflicto, hay algo firmado y queremos que se cumpla. Si hasta el 31 de diciembre, Independiente Rivadavia no paga, el 1 de enero, Amarfil volverá a Cipolletti, sigue siendo jugador nuestro, tiene contrato hasta diciembre del 2026 y comenzaremos otras negociaciones

Franco Maximiliano Amarfil de los mejores volantes de primera división en 2025

El jugador habría manifestado su intención de quedarse en el elenco cuyano que orienta Alfredo Berti que jugará el año venidero por primera vez en su historia la Copa Libertadores de América.

Las versiones por ahora indicarían que hay varios clubes en contar con el volante, y que Cipolletti ya tendría otras ofertas que analiza. De clubes de nuestro país, del extranjero y hasta de un grupo empresarial brasileño Tree Soccer Sport, que estaría en condiciones de hacer una oferta por la totalidad de los derechos deportivos y económicos.

En Cipolletti, aducen que el gran nivel mostrado por "Maxi" en 2025, han incrementado el valor de su cotización y no consideran apropiado que la institución mendocina quiere hacer un plan de pagos para quedarse con el 70% del pase.

Cabe recordar, que en octubre del 2024, el Club Cipolletti anunció oficialmente que Nueva Chicago -donde jugó esa temporada Amarfil- había decidido hacer uso de la opción de compra del jugador adquiriendo el 50% del pase en 100 mil dólares. Sin embargo, la institución de Mataderos derivaron en la imposibilidad de cumplir ese compromiso y por eso la totalidad del pase de Amarfil sigue perteneciendo al club rionegrino. El convenio eran cuatro cuotas de 25.000 dólares, la primera debió hacerse efectiva el 15 de diciembre del año pasado. Como ello no ocurrió el albinegro siguió siendo propietario de los derechos deportivos y federativos del jugador.

La novela del pase de Amarfil, tiene el capítulo de fin de año. ¿Romperá el "chanchito" la dirigencia que encabeza Daniel Vila?. ¿O el rionegrino vestirá otra casaca en el fútbol argentino o emigrará al exterior". En días se resolverá, esta cuestión que tiene un solo motivo de las diferencias, es solo por dinero.