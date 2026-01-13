Este martes se completó la quinta etapa de la 50ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, jornada que estuvo marcada por las bifurcaciones del río, los errores de navegación y un cierre a pura tensión en Choele Choel, en una de las etapas que solía ser de las más rápidas de la carrera, que se disputó entre la Bocatoma de Luis Beltrán y la Isla 92 en el corazón del Valle Medio sobre 39 kilómetros.

El tramo de este martes fue más extenso de lo habitual. Históricamente rápida y sin mayores dificultades, pero esta vez el río rompió los pronósticos y terminó provocando diferencias decisivas en los últimos kilómetros.

Desde la largada en la ciudad de los canales de riego, el grupo de punta se armó con un pelotón de ocho botes, con los hermanos neuquinos Franco y Dardo Balboa marcando el ritmo desde la cabeza, en un río que por tramos presentó bajo caudal, corriente más lenta y raigones a la vista, un paisaje distinto al de temporadas anteriores. A eso se sumaron bifurcaciones que fueron determinantes y terminaron dividiendo al pelotón en dos grupos antes de la llegada al puente carretero de la Ruta Provincial 22, a apenas tres kilómetros de la última boya. El desenlace fue vibrante y con nombres que no eran parte total del podio.

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo junto a Damián Pinta y Facundo Lucero se pusieron a la par en el cierre. Los jóvenes lograron recuperar tiempo tras haber atravesado una gastroenteritis en la etapa anterior. El bote del maragato y el viedmense marcó 1 hora 45 minutos 17 segundos 2 centésimas, mientras que los históricos ganadores fueron segundos en la etapa con 1 hora 45 minutoss 18 segundos 1 centésima, consiguiendo así su primer podio en esta edición de Oro.

El tercer puesto del día quedó en manos de los hermanos Fermín y Nahuel Feijóo, que también celebraron su primer podio, con un tiempo de 1 hora 45 minutos 18 segundos 3 centésimas. A pocos metros arribaron Agustín Ratto y Julián Salinas, que volvieron a dejar todo en el agua para recortar diferencias y finalizaron cuartos con 1 hora 45 minutos 35 segundos 8 centésimas. La gran sorpresa del día fue el retroceso de los Balboa, que lideraron gran parte de la etapa, pero terminaron cuartos a más de cinco minutos del ganador, con un registro de 1 hora 50 minutos 29 segundos 8 centésimas, tras quedar atrapados en el grupo que tomó el brazo equivocado del río.

También fue una jornada complicada para los locales Franco Napoli y Joaquín “Perico” Sánchez Blazica, que venían prendidos en la pelea y eran grandes candidatos en su territorio. Sin embargo, los errores de navegación los relegaron al décimo puesto.

Uno de los factores centrales de la confusión fue una bandera de señalización que, según denunciaron varios palistas, no estaba claramente visible por quedar tapada por la arboleda. Esa situación provocó que una parte del pelotón siguiera el curso correcto, mientras que otros ingresaron por un brazo secundario y luego debieron remar contra la corriente para regresar, perdiendo tiempo y mezclándose con botes que venían desde atrás.

Así, el río Negro volvió a imponer sus propias reglas y dejó una quinta etapa que no solo fue rápida, sino también extraña y caótica, reordenando la lucha por la clasificación general en esta apasionante Regata de Oro.

De esta manera los hermanos Balboa, la dupla del Club Centro de Residentes Santafesinos de Neuquén capital, siguen líderes de la competencia con 10 horas 8 minutos 52 segundos, seguidos de Agustín Ratto y Julián Salinas, (el binomio de Choele Choel y Concepción del Uruguay, Entre Rios), que corren por Club Regatas Uruguay y Asociación Civil Huiliches, con 10 horas 12 minutos 49 segundos, mientras que Damián Pinta y Facundo Lucero, que representan a Carmen de Patagones y a la Escuela Municipal de la ciudad bonaerense y a Náutico La Ribera de Viedma, están terceros con 10 horas 14 minutos 15 segundos.

Este miércoles se correrá la sexta etapa en una nueva zona geográfica de la provincia de Río Negro, el valle inferior, que presenta características en el agua diferentes al resto de los valles. Allí comienzan a aparecer los cubrecopit y las bombas extractoras de agua. El tramo unirá la Estancia Ferrari, a unos kilómetros campo adentro de la ruta nacional 250, y conectará tras 40 kilómetros con la ciudad de General Conesa.