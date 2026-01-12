Luego del primer descanso, se reanuda la Regata del Rio Negro

Se pone en marcha el segundo tramos de la Regata Internacional del Rio Negro, que en su edición 50, está demostrando un gran nivel y paridad. Tres K2 puntean con menos de un segundo de diferencia, arrojando un ganador diferente en las tres primeras etapas.

Luego del primer día de descanso, se reanuda la competencia con la cuarta etapa que unirá Chelforó con Chimpay, recorriendo 51 km; posteriormente irá Bocatoma-Choele Choel (39 km); y Estancia Ferrari con General Conesa (40 km); llegando al segundo descanso (jueves 15/01).

La dupla neuquina integrada por Franco y Dardo Balboa lidera la general. El K2 del club Santafesino ganó la primera etapa, y llegó palmo a palmo con los otros dos barcos candidatos. 05:53:56.1 el tiempo total registrado por los punteros.

Segundo está el defensor del título Julián Salínas, quien en esta oportunidad compute con el entrerriano Agustín Ratto. Ambos ganaron la etapa 3, y están apenas 00:00:00.5 de los líderes.

Los hermanos Balboa, lideres culminada la primeras tres etapas

En tercer escalón, y con una diferencia de apenas 00:00:00.8 de los punteros, aparecen Damián Pinta y Facundo Lucero, equipo Carmen de Patagones/ Viedma. ganaron la segunda etapa, pelendo palmo a palmo con el los otros dos candidatos.

Por otro lado, en Master A, la histórica dupla integrada por Nestor Pinta y Martín Mozzicafreddo; lideran con amplio margen y se encaminan a un triunfo asegurado en la edición 50, estando incluso en el Top 5 de la general por detrás de las principales embarcaciones.

La competencia arrancó con 113 embarcaciones, y un total de 232 palistas compitiendo en las diferentes categorías, que tuvieron al Rio Limay como partida, más precisamente en Plottier, y que llegarán a Viedma el 18 del mismo mes.