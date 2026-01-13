Este viernes 16 continuará en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén en Centenario la “Triple V”, un acontecimiento especial de picadas que se desarrollará durante tres viernes consecutivos, arrancó el viernes 9 y seguirá 16 y 23 de enero, reuniendo a los principales exponentes del automovilismo y motociclismo de aceleración de la región.

La propuesta, organizada por Enero Speed Races, contará con competencias de autos y motos, con un parque confirmado de más de 100 vehículos preinscriptos, lo que anticipa jornadas de gran nivel deportivo y un importante marco de público.

La actividad comenzará desde las 18, con la apertura de puertas. A las 19 arrancarán las pruebas libres y competencias a lo largo de la noche, ofreciendo un espectáculo pensado tanto para los protagonistas como para el público general.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta con los siguientes valores, la generales a 10.000 pesos, las VIP (con acceso a pista), 20.000 pesos. En puerta, los valores tendrán un incremento y costarán 15.000 y 25.000 pesos.

La “Triple V” se disputará bajo un formato especial de tres etapas, con premiaciones por fecha y un cierre final que consagrará a los mejores de cada categoría, consolidando una propuesta deportiva atractiva y competitiva para el inicio del año.