Fenway Sports Group, uno de los conglomerados deportivos más importantes del ecosistema global, ha decidido desprenderse de activos al vender su única franquicia de la National Hockey League (NHL), los Pittsburgh Penguins. El equipo, valuado en 1.700 millones de dólares, pasa a manos de la familia Hoffmann, encabezada por David Hoffmann, fundador y presidente de Hoffmann Family of Companies. Esta firma familiar de capital privado comprende 125 marcas globales con más de 17.000 empleados, y Hoffmann, quien amasó su primera fortuna fundando DHR Global en 1989, cuenta con un patrimonio neto de 2.000 millones de dólares según Forbes.



David Geoff Hoffmann, hijo de David y director ejecutivo de Hoffmann Family of Companies, asumirá como gobernador del equipo una vez que el acuerdo se finalice en 2026. La familia ya tiene experiencia en el hockey tras comprar los Florida Everblades de la ECHL en 2019 al ex propietario de los Carolina Hurricanes, Peter Karmanos Jr. Esta adquisición de los Penguins representa un salto significativo para los Hoffmann hacia la élite del hockey profesional norteamericano.

Fenway Sports Group había adquirido los Pittsburgh Penguins en 2021 por 900 millones de dólares como parte de su estrategia de diversificación deportiva. Su portafolio incluye los Boston Red Sox de la MLB, el Liverpool FC de la Premier League, RFK Racing de la NASCAR y la cadena deportiva NESN. El valor total del conglomerado, antes de esta venta, alcanzaba los 13.100 millones de dólares. Su modelo de gestión ha sido reconocido por combinar tradición y modernización, transformando al Liverpool en una potencia deportiva y comercial, y cuenta entre sus accionistas con el jugador de baloncesto LeBron James.



Recientemente, Fenway Sports Group intentó expandir su presencia en el fútbol europeo sumando un segundo equipo tras el Liverpool FC. Estuvo muy cerca de adquirir el Getafe CF por 200 millones de euros, aunque el grupo catarí JTA parece tener la delantera en esas negociaciones. Hace un año también fracasaron las tratativas para hacerse con los Girondins de Burdeos, lo que evidencia su interés continuo por diversificar su portafolio futbolístico europeo.