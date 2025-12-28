En el encuentro que dio fin a la segunda fecha de la Copa Africana de Naciones que se disputa en Marruecos, el último campeón Costa de Marfil igualó 1-1 ante Camerún y ninguna de las dos selecciones pudo asegurarse el pase a octavos. Los Elefantes abrieron el marcador por Amad Diallo, sin embargo el gol en contra de Ghislain Konan puso cifras definitivas, por lo que el Grupo F, donde también están Mozambique y Gabón, se definirá en la última fecha.

Después de un primer tiempo sin demasiadas emociones, lo mejor estuvo en el arranque del complemento. Un inicio de ida y vuelta trajo chances de peligro para ambos, y con ellas cayeron ambos goles. Después de un gol anulado por el VAR a Franck Kessie por fuera de juego, Costa de Marfil se puso en ventaja a los seis minutos de la segunda parte. Diallo controló por la derecha y puso una preciosa rosca con la zurda pegada al palo que dejó sin respuestas al arquero Devis Epassy para convertirse en el 1-0.

Sin embargo, Camerún no tardó en empatar con una acción con algo de fortuna: el disparo de Junior Tchamadeu encontró en su camino un desvío en Ghislain Konan, la pelota tomó un efecto extrañísimo y cayó por detrás del arquero Yahia Fofana, que a pesar de su desesperado manotazo no pudo evitar el empate.

Finalmente, y a pesar de que ambos tuvieron chances para el segundo, fue reparto de puntos en el Gran Estadio de Marrakech. De esta manera los Elefantes, últimos ganadores de la Copa Africana y que estarán en la próxima Copa del Mundo compartiendo zona con Alemania, Ecuador y Curazao, quedaron con 4 puntos y definen su clasificación ante Gabón (0pts), mientras que Camerún, también con 4 unidades, hará lo propio ante Mozambique (3pts).

Los que ya aseguraron su clasificación

Pasadas las primeras dos fechas, solamente tres equipos han sacado boleto a los octavos de final. El más reciente fue Argelia, futuro rival de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, que en el día de hoy venció por 1-0 a Burkina Faso y firmó su pase a octavos con seis puntos, liderando el Grupo E. A ellos se habían unido previamente Nigeria, que ayer venció 3-2 a Túnez y se aseguró estar entre los 16 mejores, en tanto que Egipto es el que primero había alcanzado la siguiente etapa después de superar por la mínima a Sudáfrica para prácticamente asegurarse la cima del Grupo B.