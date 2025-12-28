¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Se repartieron puntos

Copa Africana: Costa de Marfil y Camerún cerraron con empate la segunda fecha

Los Elefantes y los Leones Indomables igualaron 1-1 en el duelo que cerró la segunda jornada del torneo que se disputa en Marruecos y deberán definir su clasificación en la última jornada.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 19:00
Costa de Marfil y Camerún no pudieron sacarse ventajas en Marrakech. (Foto: AP)

En el encuentro que dio fin a la segunda fecha de la Copa Africana de Naciones que se disputa en Marruecos, el último campeón Costa de Marfil igualó 1-1 ante Camerún y ninguna de las dos selecciones pudo asegurarse el pase a octavos. Los Elefantes abrieron el marcador por Amad Diallo, sin embargo el gol en contra de Ghislain Konan puso cifras definitivas, por lo que el Grupo F, donde también están Mozambique Gabón, se definirá en la última fecha.

Después de un primer tiempo sin demasiadas emociones, lo mejor estuvo en el arranque del complemento. Un inicio de ida y vuelta trajo chances de peligro para ambos, y con ellas cayeron ambos goles. Después de un gol anulado por el VAR a Franck Kessie por fuera de juego, Costa de Marfil se puso en ventaja a los seis minutos de la segunda parte. Diallo controló por la derecha y puso una preciosa rosca con la zurda pegada al palo que dejó sin respuestas al arquero Devis Epassy para convertirse en el 1-0.

Sin embargo, Camerún no tardó en empatar con una acción con algo de fortuna: el disparo de Junior Tchamadeu encontró en su camino un desvío en Ghislain Konan, la pelota tomó un efecto extrañísimo y cayó por detrás del arquero Yahia Fofana, que a pesar de su desesperado manotazo no pudo evitar el empate.

 

Finalmente, y a pesar de que ambos tuvieron chances para el segundo, fue reparto de puntos en el Gran Estadio de Marrakech. De esta manera los Elefantes, últimos ganadores de la Copa Africana y que estarán en la próxima Copa del Mundo compartiendo zona con Alemania, Ecuador y Curazao, quedaron con 4 puntos y definen su clasificación ante Gabón (0pts), mientras que Camerún, también con 4 unidades, hará lo propio ante Mozambique (3pts).

Los que ya aseguraron su clasificación

Pasadas las primeras dos fechas, solamente tres equipos han sacado boleto a los octavos de final. El más reciente fue Argelia, futuro rival de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, que en el día de hoy venció por 1-0 a Burkina Faso y firmó su pase a octavos con seis puntos, liderando el Grupo E. A ellos se habían unido previamente Nigeria, que ayer venció 3-2 a Túnez y se aseguró estar entre los 16 mejores, en tanto que Egipto es el que primero había alcanzado la siguiente etapa después de superar por la mínima a Sudáfrica para prácticamente asegurarse la cima del Grupo B.

