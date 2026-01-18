La Copa Argentina 2026 comenzará oficialmente este domingo y vuelve a encender la ilusión de clubes de todas las categorías del fútbol argentino. El certamen, uno de los más federales del país dará su puntapié inicial con los primeros cruces de los 32avos de final, instancia en la que se mezclan equipos de Primera División con representantes del ascenso y del interior, uno de los sellos distintivos del torneo.

La actividad se abrirá con dos partidos que marcarán el inicio formal de la competencia. En primer turno, el actual campeón del Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza se medirá ante Estudiantes de Buenos Aires en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. Más tarde, Lanús hará su debut frente a Sarmiento de La Banda, equipo santiagueño que buscará dar la sorpresa ante un rival de la máxima categoría.

Programación de los cuatro partidos de esta semana

El lunes 19 será el turno de Estudiantes de La Plata, uno de los animadores habituales del fútbol argentino, que comenzará su camino en la competencia enfrentando a Ituzaingó, conjunto del ascenso que intentará aprovechar su oportunidad en un escenario de alta exigencia. Ese cruce se disputará en el estadio de Banfield.

La primera tanda de encuentros se completará el miércoles 21 de enero, cuando Argentinos Juniors enfrente a Midland en el estadio de Lanús. Será otro duelo representativo del espíritu integrador de la Copa Argentina, donde la diferencia de categorías no impide la expectativa ni la ilusión de los equipos menos conocidos.

Programación de esta semana

Domingo 18 de enero

Sportivo Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Estudiantes de Caseros (Buenos Aires), a las 19 en estadio La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: José Díaz

Lanús vs. Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) a las 21.15 en Estudiantes de La Plata

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

Lunes 19 de enero

Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó, a las 21.15 en Banfield

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors vs F.C. Midland, a las 21.15 en Lanús

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio