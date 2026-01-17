Deportivo Rincón no para de sumar refuerzos de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

El sábado por la mañana llegó el anuncio que nativo de Carmen de Patagones, Ricardo Nicolás Dichiara, que en segundo semestre del 2025 jugó Cipolletti, es la nueva incorporación al plantel de la entidad del norte neuquino, transformándose en la décima cara nueva del plantel que va a orientar en esta temporada el mendocino de Alvear, Pablo Castro.

Con 29 años, recién cumplidos, el maragato nació el 15 de enero de 1997, mide 1,85 metros, su peso ideal es de 84/85 kilos, sus números en nuestro país y fuera de él, dicen que jugó 120 partidos y convirtió 36 goles en 4 categorías de Argentina (Primera División, Primera Nacional, Torneo Federal A y el desaparecido Torneo Federal B), además disputó 10 partidos y marcó 5 goles en el extranjero, su estadística, 130 partidos y señaló 41 goles.

Los clubes donde jugó son, Sol de Mayo de Viedma, Atlético Rafaela, Talleres de Remedios de Escalada, Germinal de Rawson (Chubut); Club Cipolletti, Racing de Trelew (Chubut), y Churchill Brotehers Boca de la India.

Su posible llegada era un secreto a vos desde que el albinegro fue eliminado del certamen pasado. Del gusto del entrenador, los dirigentes le han dado el gusto se cerrar su vinculación para el equipo del norte neuquino. "Un goleador nunca se olvida de marcar goles. Hay que asistirlo, buscarlo, tirarle centros" y van por la recuperación futbolística del bonaerense.

Así anunció en redes sociales Deportivo Rincón la llegada de su nuevo refuerzo

Viernes de novedades

Un viernes son muchas confirmaciones, se anunció oficialmente en las redes de la entidad del norte neuquino, por la mañana las incorporaciones de dos jugadores más, son ellos, el exprimentado delantero colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas y el volante cordobés Axel Iván Oyola, a lo que en la tarde del viernes se sumó Albertinazzi. Ya son diez los nuevos jugadores con que contará el mendocino Pablo Castro para la temporada que se avecina, ya se sumaron al plantel del León del Norte, el zaguero central Rodrigo "Petróleo" Herrera, el lateral/volante cipoleño Matías Carreras, los delanteros , Jorge Rossi, el colombiano Jair Julio Blanco, el chileno Alexis Valencia Castro, el volante Rodrigo Agustín Montes, a lo que ahora hay que sumar a Ricardo Dichiara.