Este pasado fin de semana se jugaron los partidos de ida de octavos de la Copa Provincial, torneo que reúne a los equipos de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén), Ligas del Norte y del Sur.

San Patricio de El Chañar inició su defensa de título goleando de visitante, Petrolero Argentino , Pacífico y Alianza sacaron buena ventaja fuera de casa, Andacollo se lo empató a Independiente en el cierre, mientras que Unión de Zapala y Rio Grande sacaron adelante un buen triunfo de local.

El domingo por la mañana Sociedad Estudiantil de Chos Malal en el norte de la provincia superó por 2 a 1 sobre Patagonia. En Andacollo, en un juego parejo, el local mereció algo más en el desarrollo del partido, pero chocó con una buena tarde del golero Juan Torralba. En el complemento, el rojo mostró una mejor cara y se puso en ventaja con tanto de Tomas Cidez a diez del final del partido.. Y en la última pelota, el albinegro encontró el premio por intermedio de Emiliano Lumini, que de cabeza le ganó a todos y cerró el 1 a 1.

Por su parte San Patricio inició la defensa del título con un sólido 7 a 1 ante Manzano Amargo como visitante, serie que dejó casi resuelta. Dos de Bernardo Deliso, más uno de Ranquilche, Enzo Jara, Nahuel Cruz, Osvaldo Britos y Matías González.

En San Martín de los Andes, Alianza de Cutral Co también hizo valer su juego ante Embajador LA, y se llevó un buen 3 a 0, Leandro Cerda por duplicado y Erick Mendoza los tantos del celeste. En la capital provincial, Petrolero Argentino de Plaza Huincul, se impuso por 2 a 0 a Confluencia; con goles de Pablo Parra y John Ramírez.

En Ciudad Deportiva, Rio Grande derrotó por la mínima a la Asociación Deportiva Centenario por 1 a 0, con tanto de penal de Leonardo Alfaro. En Zapala, Unión dio el primer paso de local, con gol del recientemente incorporada Braian González, se impuso 1 a 0 a Maronese. Finalmente, completando las llaves y los cruces, en Rincón de los Sauces, Pacífico festejó de visitante, derrotando por 2 a 0 a Esperanza.

Fuente y fotos: Neuquén Deportivo (Pablo Chagumil)