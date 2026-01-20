La Copa Provincial de fútbol ya tiene forma para su desarrollo. En sede de LIFUNE se sortearon los cruces de la Fase 2 y de los octavos de final, donde se definió el cuadro fenal de un torneo que comienza el 1 de febrero, y culminará a mediado de marzo.

En la previa hubo un cambio con relación a los equipos originales, ya que se confirmó que Unión de Zapala ocupará el lugar de Añelo, quien finalmente decidió no participar. El canario arranca desde la fase 3, cono uno de los cuatro representantes clasificados del Oficial B 2025.

Por otro lado, quedaron definidos los cruces a partido ida y vuelta de la fase dos, donde se medirán los equipos de la Liga Interregional, Liga del norte, y LIFUNE sur. Jugarán el 1 de febrero la ida, y el 8 la vuelta: Club Andacollo vs Ceos de Junín; Unión Chos Malal vs Embajador de San Martín; Manzano Amargo ante Unión de Piedra del Águila, y Sociedad Estudiantil de Chos Malal, ante Cumbres de San Martín.

La fase tres ya será 8vos de final, que comenzarán el 15 de febrero, definiendo 7 días después. Posteriormente los cuartos, semifinal y final, serán en cancha neutral.

cuadro definido para la competencia

Jugarán: Alianza vs Unión Chos Malal/ Embajador; Centenario vs Rio Grande; Maronese vs Unión de Zapala; Independiente vs Andacollo/Ceos FC; Pacífico vs Esperanza; Petrolero vs Confluencia; Patagonia vs Sociedad Estudiantil/Cumbres; San Patricio vs Manzano Amargo/ Unión de Piedra del Águila

La Copa provincial tiene su segunda edición, en la primera el título quedó para San Patricio del Chañar que le ganó a Alianza por penales en Cutral Co. Tres años antes, se había jugado una copa con este mismo formato, denominada Copa integración, que quedó en manos del Deportivo Rincón.