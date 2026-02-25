Piedra del Águila fue escenario el fin de semana del comienzo de la Copa Argentina de Ciclismo XCO, que contó con más de 150 participantes de distintos puntos del país y puntaje UCI. En las categorías principales las victorias fueron para Kevin Ingratta y Thomas Bustamante, mientras que el neuquino Neri Cañete logró el triunfo en Master A.

Un circuito entretenido y desafiante de 4,2 kilómetros, con casi 150 metros de desnivel en donde hubo mucha piedra suelta, subidas largas, drops, saltos y rock garden; Piedra del Águila se armó de gran forma para recibir la fecha debut de la nueva Copa Argentina de XCO, evento que inició con una fecha UCI Clase 2 en donde los más de 150 bikers que se dieron cita pudieron sumar puntos para el ranking internacional.

La prueba central reservada para la elite de varones tuvo victoria del santiagueño Kevin Ingratta (La Banda) que completó las 6 vueltas en 1 hora y 36 minutos, superando al rionegrino Federico Curual (Ing. Jacobacci). En la sub 23 masculina Thomas Bustamante de Comodoro Rivadavia fue el único que completó las 6 vueltas y festejó por delante del neuquino, oriundo de Plottier Santiago Ruíz, mientras que en las categorías juveniles festejaron los hermanos sanrafaelinos Martín y Guadalupe De Martos.

Piedra del Águila estuvo a la altura de la competencia nacional

Entre los logros destacados, aparece la victoria de Neri Cañete, neuquino que se quedó con la categoría Master A; “Arrancar la temporada de esta forma es un sueño para mí, estar en esta competencia asique más que feliz” expresó a Grito Sagrado, agregando además que “siempre estoy enfocado al objetivo y enchufado, eso me lleva al objetivo”.

El ciclista realizó las cinco vueltas al circuito en un tiempo de 1 hora: 21 minutos, en un trazado de “mucha piedra, con mucho desnivel y subida. Tuve que mantener el ritmo, y lograr llegar adelante” expresó.

Para Piedra del Águila fue una gran experiencia nacional, la primera vez que realiza una competencia de este tipo; "La organización estuvo al nivel para una competencia de esta magnitud, una gran pista. No tenemos que envidiarle a ninguna pista de la Argentina. Estamos a altura de volver a tener otra fecha en la provincia”. Expresó el ciclista que dirá presente en la segunda fecha, y posteriormente el 14 y 15 de marzo estará en el mundial Master a disputarse en Chile.

La 1ª fecha de la Copa Argentina también tuvo triunfos de Facundo Zotes (Cadetes), María Pilar Lizárraga (Damas Cadetes), Brenda Yacante (Damas Infantiles B), Tomás Vilar (Infantiles B), Valentina Rosas (Damas Menores) y Francesco Gini (Menores).

En Masters los primeros lugares fueron de Maira Inostroza (Damas A), Luciana Martínez (Damas B1), Paula Vargas (Damas B2), Carol Taddeo (Damas C1), Gladys Díaz (Damas C2), Mirta Barrachina (Damas D1), Walter Confalonieri (D2), Sergio Strack (D1), Javier Torres (C2), Diego Re (C1), Ignacio Di Lorenzo (B2), Pablo Maripe (B1) y Neri Cañete (Master A).

La próxima fecha de la Copa Argentina será el 8 de marzo en Metán (Salta).

Nota Completa: