El Campeonato Mundial de Motocross volverá a la Patagonia en 2026. Después de ocho ediciones consecutivas en la ciudad cordillerana neuquina de Villa La Angostura y de su paso por Villa Carlos Paz en Córdoba en este 2025, la competencia regresará al sur argentino con una nueva sede, San Carlos de Bariloche. La ciudad rionegrina será anfitriona en marzo, en el circuito La Cascada que está siendo remodelado especialmente para recibir a los mejores pilotos del mundo.

Rodeada de lagos, bosques y montañas, la ciudad lacustre rionegrina ofrecerá un marco natural único para la cita mundialista. Su infraestructura turística, la variedad de servicios y la conectividad con distintos puntos del país y la región la convierten en un destino ideal para los miles de fanáticos que seguirán el MXGP.

Con esta confirmación, la Patagonia vuelve a ocupar un lugar central en el calendario internacional del motocross: abrirá la temporada de 2026. La llegada del Mundial no solo reaviva el vínculo histórico de la región con la disciplina, sino que también impulsa el crecimiento del deporte en Argentina.

El anuncio fue confirmado a través de las cuentas oficiales con un mensaje que rápidamente generó repercusión: “Destino: ¡Bariloche! El MXGP Argentina se disputará en la provincia de Río Negro, el 7-8 de marzo de 2026. El circuito La Cascada, que será especialmente renovado para esta competencia internacional, será el trazado que recibirá a la competencia. Muy pronto se dará a conocer toda la información sobre la venta de entradas”.