Liverpool FC cierra la temporada 2024/2025 con cifras récord

El Liverpool FC cerró la temporada 2024/2025 con cifras históricas: una facturación de 805 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Este crecimiento le permitió al club recuperar la rentabilidad por primera vez en tres temporadas, registrando un beneficio neto de 9.200.000 de euros. El vigente campeón de la Premier League consolida así su posición entre los clubes más potentes económicamente a nivel mundial.

El motor principal del crecimiento fue la televisión, que aportó 302.500.000 de euros, un 29% más respecto al ejercicio anterior. De esa cifra, 174.900.000 provinieron solo de la Premier League, impulsados directamente por la conquista del título. A eso se sumó una sólida rama comercial que generó 370 millones de euros, apoyada en nuevos patrocinios globales como el de PayPal y el reciente acuerdo con Adidas por 70 millones anuales hasta 2030. El matchday, por su parte, aportó 116 millones de libras, en la primera temporada completa con la nueva tribuna de Anfield.

En el lado del gasto, los costes administrativos subieron un 10%, hasta 752.700.000 de euros. El rubro más significativo fue el de personal, que creció un 11% y rozó los 490 millones de euros, reflejo de las inversiones realizadas para sostener un plantel competitivo en múltiples frentes.

La directora financiera del club, Jenny Beacham, destacó el compromiso de la institución con la sostenibilidad económica y el crecimiento fuera del campo como herramienta para el éxito deportivo. Entre los desafíos que identificó para los próximos años figuran la expansión de los patrocinios, el desarrollo de la oferta minorista y la diversificación de las estrategias para conectar con la base global de seguidores del club.