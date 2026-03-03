El gobernador Rolando Figueroa inauguró este martes el Parque Solar Los Chihuidos, en el área Aguada Pichana Oeste. La obra, financiada por Pan American Energy (PAE) y YPF, garantiza por primera vez energía eléctrica continua las 24 horas para la comunidad y será operada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

El proyecto fue gestionado por el Gobierno de Neuquén y se enmarca en una política de ampliación del acceso equitativo a servicios esenciales en todo el territorio provincial.

Un hito energético para la comunidad

La puesta en marcha del Parque Solar Los Chihuidos permitirá que la localidad acceda por primera vez a suministro eléctrico continuo durante las 24 horas, reemplazando el sistema diésel que solo brindaba 13 horas diarias de servicio.

Durante el acto, Figueroa pidió disculpas a las familias por las postergaciones históricas y afirmó: “Nuestro compromiso es mirar cada rincón de la provincia y garantizar los mismos derechos y oportunidades para todos”.

El mandatario destacó que la iniciativa constituye un “acto de justicia” para la comunidad y remarcó la importancia de que la energía producida en la provincia beneficie en primer lugar a sus habitantes.

Cómo funciona el Parque Solar Los Chihuidos

El parque cuenta con:

288 paneles fotovoltaicos

Potencia instalada de 200 kW

Banco de baterías de ion-litio de 545 kWh

Autonomía energética de hasta dos días

Sistema híbrido solar-diésel

La incorporación de almacenamiento con baterías permite asegurar energía continua incluso sin radiación solar y reducir más del 70% del consumo de combustible.

La operación y el mantenimiento estarán a cargo del EPEN, garantizando gestión local y continuidad técnica.

Obras complementarias y financiamiento

La habilitación del parque fue posible tras la finalización de una nueva red de distribución eléctrica ejecutada por el EPEN y financiada a través de un fondo de la Secretaría de Ambiente con aportes de PAE.

La obra, concluida en septiembre de 2025, incluyó:

Renovación del tendido eléctrico

Instalación de nuevas líneas

Subestaciones transformadoras

Alumbrado público LED

El Parque Solar Los Chihuidos fue construido y financiado por PAE e YPF, socios en el área Aguada Pichana Oeste.

Energía, desarrollo y acuerdos estratégicos

La comunidad de Los Chihuidos se encuentra dentro del área Aguada Pichana Oeste, donde PAE es socio mayoritario y operador junto a YPF.

Para la compañía, el proyecto representa un hito en infraestructura social y energética. Desde 2017 impulsa iniciativas de sustentabilidad vinculadas al acceso al agua y la energía, el fortalecimiento de organizaciones locales y la promoción de prácticas productivas sostenibles.

Durante la inauguración se firmaron además dos acuerdos:

Programa de Eficiencia Energética

Orientado a promover buenas prácticas de uso responsable y gestión eficiente de la energía, con participación del EPEN.

Programa Chihuidos Sustentable

Da continuidad a las iniciativas comunitarias y productivas impulsadas por PAE desde 2017, consolidando un proceso de transición energética con participación local.

Contexto político y productivo

En su discurso, Figueroa subrayó la relevancia de la producción hidrocarburífera provincial y mencionó el aporte estratégico de Vaca Muerta a la economía nacional.

“El superávit que genera Vaca Muerta es clave para el programa económico”, afirmó, y sostuvo que el desarrollo energético debe traducirse en mejoras concretas para las comunidades del interior.