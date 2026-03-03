El gobernador Rolando Figueroa inauguró este martes el Parque Solar Los Chihuidos, en el área Aguada Pichana Oeste. La obra, financiada por Pan American Energy (PAE) y YPF, garantiza por primera vez energía eléctrica continua las 24 horas para la comunidad y será operada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).
El proyecto fue gestionado por el Gobierno de Neuquén y se enmarca en una política de ampliación del acceso equitativo a servicios esenciales en todo el territorio provincial.
Un hito energético para la comunidad
La puesta en marcha del Parque Solar Los Chihuidos permitirá que la localidad acceda por primera vez a suministro eléctrico continuo durante las 24 horas, reemplazando el sistema diésel que solo brindaba 13 horas diarias de servicio.
Durante el acto, Figueroa pidió disculpas a las familias por las postergaciones históricas y afirmó: “Nuestro compromiso es mirar cada rincón de la provincia y garantizar los mismos derechos y oportunidades para todos”.
El mandatario destacó que la iniciativa constituye un “acto de justicia” para la comunidad y remarcó la importancia de que la energía producida en la provincia beneficie en primer lugar a sus habitantes.
Cómo funciona el Parque Solar Los Chihuidos
El parque cuenta con:
-
288 paneles fotovoltaicos
-
Potencia instalada de 200 kW
-
Banco de baterías de ion-litio de 545 kWh
-
Autonomía energética de hasta dos días
-
Sistema híbrido solar-diésel
La incorporación de almacenamiento con baterías permite asegurar energía continua incluso sin radiación solar y reducir más del 70% del consumo de combustible.
La operación y el mantenimiento estarán a cargo del EPEN, garantizando gestión local y continuidad técnica.
Obras complementarias y financiamiento
La habilitación del parque fue posible tras la finalización de una nueva red de distribución eléctrica ejecutada por el EPEN y financiada a través de un fondo de la Secretaría de Ambiente con aportes de PAE.
La obra, concluida en septiembre de 2025, incluyó:
-
Renovación del tendido eléctrico
-
Instalación de nuevas líneas
-
Subestaciones transformadoras
-
Alumbrado público LED
El Parque Solar Los Chihuidos fue construido y financiado por PAE e YPF, socios en el área Aguada Pichana Oeste.
Energía, desarrollo y acuerdos estratégicos
La comunidad de Los Chihuidos se encuentra dentro del área Aguada Pichana Oeste, donde PAE es socio mayoritario y operador junto a YPF.
Para la compañía, el proyecto representa un hito en infraestructura social y energética. Desde 2017 impulsa iniciativas de sustentabilidad vinculadas al acceso al agua y la energía, el fortalecimiento de organizaciones locales y la promoción de prácticas productivas sostenibles.
Durante la inauguración se firmaron además dos acuerdos:
- Programa de Eficiencia Energética
Orientado a promover buenas prácticas de uso responsable y gestión eficiente de la energía, con participación del EPEN.
- Programa Chihuidos Sustentable
Da continuidad a las iniciativas comunitarias y productivas impulsadas por PAE desde 2017, consolidando un proceso de transición energética con participación local.
Contexto político y productivo
En su discurso, Figueroa subrayó la relevancia de la producción hidrocarburífera provincial y mencionó el aporte estratégico de Vaca Muerta a la economía nacional.
“El superávit que genera Vaca Muerta es clave para el programa económico”, afirmó, y sostuvo que el desarrollo energético debe traducirse en mejoras concretas para las comunidades del interior.