En tiempos de rumores que viajan más rápido que cualquier jet privado, el nombre de Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena. En las últimas horas, distintas versiones aseguraban que el astro portugués había abandonado Arabia Saudita junto a su familia por la escalada del conflicto en Medio Oriente e incluso se hablaba de una supuesta lesión de gravedad. Sin embargo, fue su propio club el que salió a ponerle freno a la ola de especulaciones.

A través de un comunicado oficial, Al Nassr FC confirmó que el delantero presenta una lesión en el isquiotibial sufrida tras el último partido ante Al Fayha FC y que ya comenzó un programa de rehabilitación. “Será evaluado día a día”, detallaron desde la institución, descartando cualquier complicación mayor como las que llegaron a circular, entre ellas una supuesta rotura ligamentaria.

Las versiones habían tomado fuerza luego de que plataformas de seguimiento aéreo registraran un vuelo privado desde Riad hacia Madrid, lo que alimentó la teoría de una salida exprés rumbo a España. Sin embargo, el club aseguró que el futbolista permanece en el país y continúa su recuperación bajo supervisión médica.

A sus 41 años, el máximo goleador histórico del fútbol mantiene números de élite: suma 21 tantos en 22 partidos en la actual Liga Profesional Saudí y es pieza determinante para que su equipo se mantenga en la pelea por el título. En medio de un contexto geopolítico tenso, la institución optó por llevar tranquilidad y respaldar públicamente a su máxima figura, dejando en claro que, por ahora, el “Bicho” no se mueve de Arabia.