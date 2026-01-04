Después de un flojo arranque el sábado con un Prólogo de 22 kilómetros disputado en Yanbu, quedó oficialmente inaugurado el 48° Rally Dakar 2026, que no colmó las expectativas del neuquino Juan Santiago Rostan, este domingo tuvo una positiva primera etapa. El neuquino quedó 37° en la R2 y avanzó 20 lugares respecto al día anterior donde había terminado 57°. Completó la prueba en 3 horas y 45 minutos.

La primera etapa tuvo un total de 305 kilómetros cronometrados de recorrido y 213 kilómetros de enlace. Rostan quedó por delante de su compatriota Leonardo Cola (48°), el ingeniero agrónomo de Río Cuarto de 45 años, y a poco más de una hora del líder, el sudafricano Michael Docherty. El otro argentino en motos es Luciano Benavides que terminó 5°, a 3 minutos y 47 segundos del vencedor.

La Etapa 2 del Rally Dakar se largará este lunes a las 1 de la mañana (hora Argentina) y unirá Yanbu con Alula, en un tramo de velocidad que tendrá 400 kilóemtros y otros 104 de enlace. La competencia se extenderá hasta el próximo 17 de enero.

Esperando por el tercer día de competencia, el neuquino, activo siempre en redes sociales, en sus cuentas, tanto en Facebook como en Instagram y mostró su casilla rodante y a parte de su equipo. Y publicó "UN POQUITO DE INTIMIDAD… ¿Cómo lavamos la ropa en el @dakarrally?. Acá @santiagorostan22 te lo cuenta… Che @skipargentina ponele la 10 para el 2027 je je…".

La intimidad del equipo se pudo observar en el video donde en forma risueña el padre del piloto, Santiago Rostan (padre) cuenta como lavan la ropa y comenta jocosamente ante la pregunta "¿el tender es secado automático?, por ahora nos arreglamos con el viento árabe saudita para secar las cosas". También muestra el polvo de lavar que utilizan y comentan sobre las cualidades del agua en el país asiático.

El lado B, de la participación del neuquino en el Dakar.