La 48ª edición del Rally Dakar 2026 empezará este sábado en Yanbu, Arabia Saudita, y se extenderá hasta el 17 de enero en un durísimo recorrido de casi 8.000 kilómetros por el país de Medio Oriente. Entre los más de 800 participantes habrá 19 argentinos, varios de ellos con aspiraciones de pelear por el triunfo en las distintas categorías de la carrera más exigente del mundo.

La delegación nacional sufrió la dolorosísima baja del mendocino Juan Cruz Yacopini, campeón del mundo de Bajas Cross-Country, quien iba a ser protagonista de los autos dentro del Toyota Gazoo Racing South África y sufrió un grave accidente mientras vacacionaba en su provincia, hace dos semanas, por el que continúa internado con pronóstico reservado en la Clínica de Cuyo.

En motos

Además del neuquino Juan Santiago Rostan, estarán, Luciano Benavides de 30 años, en su novena participación consecutiva, ya sin su hermano Kevin sobre dos rueda, el menor de los hermanos salteños intentará pelear por la victoria, a la que el principal candidato es el australiano Daniel Sanders, su compañero del equipo oficial KTM. Fue cuarto en 2025, donde ganó dos etapas. Una caída en Marruecos, en octubre pasado para el final del Mundial, le complicó la preparación. "Me rompí los ligamentos de la rodilla, un poco el hombro, me resentí de una vértebra en la espalda... Pero si en algo nos destacamos los Benavides es en la recuperación y confío en que físicamente voy a estar a la altura", anticipó.

El otro será, Leonardo Cola, el ingeniero agrónomo de Río Cuarto de 45 años, correrá su segundo Dakar (abandonó en 2020), luego de la ausencia en 2025 tras una doble fractura en sus brazos. Va con una KTM en la categoría Rally2. Tiene como su objetivo, Llegar al final.

El neuquino Juan Santiago Rostan, será uno de los argentinos en Arabia Saudita. Foto: Facebook e Instagram de Juan Santiago Rostan

Challenger

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, la pareja cordobesa de General Cabrera, de compañeros de colegio a reyes absolutos del Rally Raid en 2025, defenderá el triunfo. Él (33 años) a su vez irá por el tercero personal, ya que ganó en cuatriciclos en Perú, en 2019, cuando se comprometieron al matrimonio en plena rampa de llegada. Es el único argentino que lo logró en dos categorías distintas. Al 2025 lo definieron como “el mejor año de nuestras vidas”: a la par de su actividad particular, una cabaña de cría de la raza bovina Angus, ganaron el Dakar y el campeonato del mundo (bi para ella). Con equipo nuevo, el Vertical Motorsport a cargo del Taurus.

David Zille y Sebastián Cesana, el piloto pampeano de 25 de Mayo, que reside en Neuquén hace más de dos décadas, afrontará a los 45 años (cumplirá el jueves los 46 en carrera) su cuarto Dakar y su navegante cordobés, el quinto. Después de un problemático paso por la edición 2025 que terminó en abandono a pesar de haber ganado una etapa, llegan con confianza de poder pelear adelante con el Taurus T3 Max del equipo BBR Motorsport tras vencer en Sudáfrica durante el Mundial.

El pampeano residente en Neuquén afrontará su cuarto Dakar

Kevin Benavides y Lisandro Sisterna, "la vida es un Dakar y hay que adaptarse", dice el talentoso salteño que cumplirá 37 años el viernes y se pasó de las dos a las cuatro ruedas. En motos ya lo ganó dos veces: 2021 con Honda y 2023 -en un final infartante tras descontar 12s en la última etapa- arriba de una KTM. Un grave accidente en 2024 mientras se entrenaba en Salta con su hermano Luciano comprometió no solo su carrera, sino su vida. Se recuperó a contrarreloj y llegó disminuido a la edición 2025, donde abandonó. Y ahí se reinventó dentro de la categoría Challenger. La navegación en el Taurus del equipo Odyssey Academy estará a cargo del sanjuanino Sisterna, de gran conocimiento mecánico -clave para las etapas maratón- , quien viene de ser 3° en 2025 junto al español Pau Navarro. Ambos aspiran a meterse entre los cinco de adelante y, en el futuro, pasar a la categoría Ultimate.

Pablo Copetti, nació hace 50 años en Córdoba, se crio en Río Gallegos, hasta los 30 no se subió a un cuatriciclo y vive en Estados Unidos. Corrió once ediciones en quads hasta 2023 (ganó seis etapas) y se dedicó al pickleball, un deporte en auge en Norteamérica que combina tenis, pádel y bádminton. Ahora vuelve en Challenger, ilusionado con meterse entre los 10 mejores navegado por el brasileño Enio Bozzano.

Como navegante, también será de la partida con la bandera celeste y blanca el lujanense Augusto Sanz, bombero voluntario en Exaltación de la Cruz . Lo hará al lado de la neerlandesa Puck Klaasen .

En su décima participación -siete como copiloto y tres como mecánico- el cordobés Fernando Acosta guiará al español Oscar Ral dentro del Vertical Motorsport en el que corren Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini.

Y el mendocino Bruno Jacomy afrontará su quinto Dakar, el segundo al lado del chileno Lucas del Río, actor de profesión. "Hacemos un gran equipo. Tenemos mucha confianza entre los dos y estamos muy entusiasmados", asegura.

El mendocino Bruno Jacomy afrontará su quinto Dakar, el segundo al lado del chileno Lucas del Río, actor de profesión.

Side by Side

Manuel Andújar y Andrés Frini, bicampeón del Dakar (2021 y 2023) y del mundo (2021 y 2024) en quads, Andújar se pasó a los SSV cuando eliminaron la categoría que dominaba. Será la novena experiencia en la carrera más exigente del mundo para el oriundo de Lobos, de 30 años, fanático de Boca (lo sigue a donde puede) y los animales (uno de sus perros se llama 'Dakar'). Lo navegará el cordobés Frini, de Santa Rosa de Calamuchita, viejo rival suyo en los cuatriciclos a nivel nacional. Fue su mecánico y ahora, a los 30, correrá su primer Dakar a bordo del vehículo atendido por el South Racing Can-Am Latam.

Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, "Vamos por la victoria", anticipa el cordobés de 30 años, quien además de piloto oficial Can-Am dirige una reconocida consultora de empresas. Será su novena participación, entre las que figuran tres podios en quads (segundo en 2015 y 2019, 3° en 2018), junto a su coterráneo (48), quien lo navega desde 2020.

Categorías especiales

Benjamín Pascual irá por su segunda victoria dentro de Mission 1000, al mando de una moto eléctrica del equipo chino Segway, aunque avisa que este año habrá competidores en un nivel técnico superior. Es hijo de Pablo, que corrió nueve veces el Dakar en los tiempos del recorrido por Sudamérica. Y Gastón Mattarucco, quien corrió el Dakar 2019 en quads y tuvo un equipo propio, navegará al colombiano Javier Vélez en los autos clásicos (modelos 2005 o más antiguos). Usarán el #706 en un Porsche Cayenne 955 S.