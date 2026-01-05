El mundo del automovilismo y el Rally Dakar 2026 mira con el corazón en un puño. Juan Cruz Yacopini, joven piloto mendocino de 26 años y campeón de la Copa Mundial de Bajas continúa internado tras un grave accidente sufrido el 19 de diciembre en el Dique El Carrizal, Mendoza.

En Arabia Saudita, el ambiente del rally raid entero se transformó en un clamor colectivo. Compañeros, rivales y figuras de renombre, enviaron mensajes públicos de apoyo, sumándose al deseo ferviente de que Juan Cruz pueda volver a sentir la potencia del desierto bajo sus ruedas.

Entre ellos estuvo el neuquino Juan Santiago Rostan que este fin de semana, en la rampla de arribo mostró una remera donde rezaba "Fuerza Juan x Yacopini".

El estado de Yacopini

La más absoluta reserva y privacidad fue la decisión que tomó el núcleo familiar de Juan Cruz Yacopini, no bien fue internado en grave estado el 19 de diciembre tras el accidente que sufrió en el dique El Carrizal de Mendoza al zambullirse al agua sin notar que estaba en una zona de muy poca profundidad y se golpeó fuertemente la cabeza. Si bien no se realizan partes oficiales desde la Clínica de Cuyo, lugar en el que permanece internado en grave estado, se supo que el piloto fue intervenido quirúrgicamente el penúltimo día del 2025.

La operación estuvo a cargo de neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna (sufrió fracturas de las vértebras C1 y C2). Yacopini, gran animador de las últimas ediciones del Dakar y quien iba a participar de la edición 2026 por primera vez como piloto oficial de Toyota, sufrió un paro cardíaco y fue reanimado tras el impacto en la cabeza, antes de ser trasladado al hospital. Para poder operarlo de las lesiones cervicales primero había que esperar una evolución del mendocino, especialmente en la inflamación de médula que sufrió. El procedimiento fue complicado, pero fue positivo según deslizaron allegados a Juan Cruz.

Dani Oliveras, su navegante, brindó una entrevista en el diario catalán Diari de Girona. “Para mí es como mi hermano y que se lesione de esa gravedad a tres días de viajar al Dakar, viniendo de esa progresión tan buena me hace sentir tristeza por él”, dijo el español, quien festejó con Yacopini el título en la Copa Bajas Cross-Country FIA de 2025. “Acá lo único importante es que se recupere Juan, todo lo demás ya se irá viendo”, agregó.

Oliveras aseguró que la evolución del estado de Juan Cruz “es una incógnita” y aseguró que existe la posibilidad de que “nunca más vuelva a competir en el alto nivel”. El catalán se mostró muy dolido por la situación: “Es muy difícil esta situación porque tenemos una relación muy familiar. Mis pensamientos están con él. Espero que se pueda recuperar para volver a competir juntos”.