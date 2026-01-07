Damián Díaz comenzó una nueva etapa en el fútbol ecuatoriano, aunque su presentación oficial estuvo lejos de ser una postal soñada. Con 39 años y luego de su último paso por Banfield, el mediocampista argentino fue anunciado como nuevo jugador de Guayaquil City, en un acto abierto al público que terminó teniendo un protagonista inesperado: un blooper que rápidamente se volvió viral.

El “Kitu”, uno de los nombres más reconocidos del fútbol ecuatoriano de los últimos años, cumplía con el ritual habitual de todo refuerzo: firma de autógrafos, fotos para la prensa y el clásico remate a la tribuna para regalar pelotas a los hinchas. Sin embargo, el primer intento no tuvo el destino deseado.

El disparo salió desviado y terminó impactando de lleno en un colaborador que se encontraba a pocos metros del lugar. Por fortuna, el golpe no pasó a mayores y todo quedó en un susto, aunque las risas de los presentes y las cámaras registrando el momento transformaron la escena en tendencia inmediata en redes sociales.

Lejos de dramatizar, Díaz continuó con la presentación como si nada hubiera ocurrido. En el segundo intento, la pelota sí llegó a la tribuna y, ya de espaldas, al rosarino se le escapó una sonrisa cómplice al tomar dimensión de lo sucedido.

Un arranque insólito para un jugador experimentado, que llega con la expectativa de aportar jerarquía y liderazgo dentro de la cancha, pero que en su primer contacto con el público dejó una imagen que dio la vuelta al continente.