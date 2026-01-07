¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 07 de Enero, Neuquén, Argentina
Deportes

Damián Díaz fue presentado en Guayaquil City y un blooper se robó todas las miradas

El experimentado mediocampista argentino inició su nueva etapa en Ecuador con un episodio inesperado que se volvió tendencia.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 10:41
El disparo que debía ir a la tribuna terminó siendo el protagonista inesperado de la presentación de Damián Díaz en Guayaquil City.

Damián Díaz comenzó una nueva etapa en el fútbol ecuatoriano, aunque su presentación oficial estuvo lejos de ser una postal soñada. Con 39 años y luego de su último paso por Banfield, el mediocampista argentino fue anunciado como nuevo jugador de Guayaquil City, en un acto abierto al público que terminó teniendo un protagonista inesperado: un blooper que rápidamente se volvió viral.

El “Kitu”, uno de los nombres más reconocidos del fútbol ecuatoriano de los últimos años, cumplía con el ritual habitual de todo refuerzo: firma de autógrafos, fotos para la prensa y el clásico remate a la tribuna para regalar pelotas a los hinchas. Sin embargo, el primer intento no tuvo el destino deseado.

El disparo salió desviado y terminó impactando de lleno en un colaborador que se encontraba a pocos metros del lugar. Por fortuna, el golpe no pasó a mayores y todo quedó en un susto, aunque las risas de los presentes y las cámaras registrando el momento transformaron la escena en tendencia inmediata en redes sociales.

Lejos de dramatizar, Díaz continuó con la presentación como si nada hubiera ocurrido. En el segundo intento, la pelota sí llegó a la tribuna y, ya de espaldas, al rosarino se le escapó una sonrisa cómplice al tomar dimensión de lo sucedido.

Un arranque insólito para un jugador experimentado, que llega con la expectativa de aportar jerarquía y liderazgo dentro de la cancha, pero que en su primer contacto con el público dejó una imagen que dio la vuelta al continente.

 

