Este lunes 2 de marzo se confirmó una de las noticias más esperadas: nació Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La pequeña llegó al mundo en el Hospital Gemelli, en la ciudad de Roma, donde el futbolista desarrolla su carrera profesional en la AS Roma. La información fue difundida por la revista italiana Eva 3000, que confirmó el feliz acontecimiento.

Días antes, tanto Oriana Sabatini como Paulo Dybala habían compartido en sus redes sociales imágenes que anticipaban que el nacimiento estaba muy cerca. Con postales íntimas y mensajes cargados de emoción, la pareja dejó entrever que la llegada de su hija era inminente, generando enorme expectativa entre sus seguidores en Argentina e Italia.

El nombre de la beba no fue improvisado. Según había revelado la propia Oriana Sabatini, la decisión estaba tomada desde hacía años. “Es un nombre de una película que vi a los 15 años”, contó tiempo atrás. “Pensé: ‘Si tengo una hija, la llamaré así’. Luego hice una lista de mil nombres, y cuando llamaron para decirme que era niña, pensé: ‘¡Tiene que llamarse así!’”, recordó con firmeza.

Entre las teorías que circularon sobre el origen del nombre, algunos fanáticos mencionaron una posible referencia al universo de Harry Potter. Otros, en cambio, apuntaron directamente a la película Gia, protagonizada por Angelina Jolie, donde la actriz interpretó a la modelo Gia Carangi.

El impacto de ese film habría sido determinante para Oriana Sabatini. La historia intensa y trágica de Gia Carangi, convertida en ícono de la moda en los años 80, marcó a toda una generación y, según trascendió en el diario Tribuna, habría influido en la elección del nombre.

Más allá de lo simbólico, la actriz también habló sobre su decisión de dar a luz en Italia. En una entrevista en Luzu TV, explicó: “Nacerá en Italia principalmente porque me gustaría que fuera un parto natural, si es posible. Y también porque quiero que el padre esté presente. En el fútbol no hay muchos días libres”. La presencia de Paulo Dybala fue clave para definir el lugar.

En este momento tan especial, Oriana Sabatini estuvo acompañada por sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, quienes viajaron a Roma para estar a su lado. Ahora, con la llegada de Gia, comienza una nueva etapa en la vida de la artista y del delantero argentino, que celebran el inicio de su familia en medio de una profunda emoción.