Tras el desempeño en taquilla de F1–The Movie, el productor Jerry Bruckheimer anunció que ya comenzaron los trabajos para una secuela. La película, protagonizada por Brad Pitt, se estrenó en junio de 2025 y rápidamente se convirtió en uno de los lanzamientos más destacados del año.

Según cifras oficiales, la producción recaudó 633.142.436 de dólares a nivel mundial, posicionándose como el mayor éxito comercial en la carrera cinematográfica de Pitt, por encima de títulos como World War Z. El resultado consolidó el proyecto como una de las apuestas más rentables vinculadas al universo del automovilismo.

La confirmación de la continuación se realizó durante los Premios de la Academia de la BBC en Los Ángeles, donde Bruckheimer señaló que el equipo creativo ya inició el desarrollo del nuevo capítulo. El productor, vinculado a franquicias como Top Gun y Armageddon, destacó el alcance internacional de la primera entrega.

Por el momento no se han dado a conocer detalles sobre la trama ni una fecha estimada de estreno. Sin embargo, el rendimiento comercial de la primera película establece una base sólida para la continuidad del proyecto dentro del entorno cinematográfico asociado a la Fórmula 1.