El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanza una nueva edición de su programa “Súper Días”, esta vez dedicada a la “Semana de la Mujer”. Bajo el lema “Celebramos a quienes inspiran y acompañan”, la entidad financiera busca incentivar el consumo local y ofrecer facilidades de financiación en una amplia gama de rubros comerciales en toda la provincia.

La promoción tendrá vigencia desde hoy, lunes 2, hasta el domingo 8 de marzo inclusive y permite a los clientes acceder a importantes beneficios utilizando las tarjetas de crédito emitidas por el banco.

Detalle de los beneficios

Durante toda una semana, quienes realicen sus compras con la tarjeta de crédito Confiable podrán optar por hasta 12 cuotas sin interés y recibirán un 10% de descuento -sin tope- de reintegro. Por otro lado, aquellos que utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard de BPN contarán con la posibilidad de financiar sus consumos en hasta 6 cuotas sin interés.

El listado completo de comercios adheridos y más información sobre las promociones vigentes se encuentra disponible en el sitio web, en la sección Club de Beneficios.

¿Qué rubros participan?

La campaña está diseñada para abarcar diversos sectores, permitiendo que el beneficio llegue a una gran variedad de comercios. Los rubros que participan son salud y belleza, perfumería, viveros y florerías, joyería, indumentaria, marroquinería, zapatería, artículos de deportes, computación, tecnología y librería.

Además, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online desde la web del banco, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece durante el año.

Es importante resaltar que el reintegro se aplicará sobre el monto de las compras efectuadas durante la vigencia de la promoción y se verá reflejado en el resumen de cuenta correspondiente. En caso de que el pago se realice a través de terminales de punto de venta (POS) o Link Pagos (BPN Pagos), el descuento se aplicará directamente en el mostrador antes de efectuar el pago.