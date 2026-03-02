El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la programación del Torneo Federal A 2026 se anunciará este martes 3 de marzo en una reunión donde participarán los representantes de los 37 equipos que tomarán parte de la competencia, que se llevará a cabo en los salones del Predio Lionel Andrés Messi emplazado en Ezeiza.

Luego de dos postergaciones consecutivas, viernes 27 y este lunes 2 de marzo, el fixture de cada una de las cuatro zonas del certamen se conocería pasado el mediodía. Los clubes, incluidos Deportivo Rincón y Cipolletti están citados para las 12 en el lugar donde habitualmente concentra y entrena las selecciones argentinas de todas las categorías.

Luego se dieran a conocer las zonas oficiales para la presente temporada, este martes el esquema, junto con su conformación, serán aprobadas en la reunión que mantendrán los clubes. Se informará el fixture y se pondrá a consideración el formato del torneo. También quedará ratificada la fecha de inicio, inicialmente pactada para el domingo 22 de Marzo.

En un borrador que ya circula entre los clubes y algunos periodistas, se sabe, que Deportivo Rincón, el único equipo de la provincia de Neuquén, tendrá fecha libre en la primera fecha del campeonato. La medida obedece a que el viernes 20 de marzo, El León del Norte, jugará ante San Lorenzo de Almagro por los 32vos de final de la Copa Argentina de este año. De tener que jugar la primera fecha, y por no contar con el tiempo de recuperación y de armado de logística, si jugara de local o visitante, ya esta definido que no arrancará en la jornada de apertura del campeonato.

Tal como se preveía y se venía manejando desde fines del año pasado, cuando se conocieron los descensos de Sportivo Gutiérrez de Mendoza y Estudiantes de San Luis, más el ascenso a la Primera Nacional de Ciudad Bolívar, que casi con seguridad Deportivo Rincón cambiaría de zona, al equipo neuquino se adosó el Club Cipolletti.

Los dos representantes regionales estarán en la zona 3, junto a equipos de Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba, donde se agruparon 9 equipos y no 10 como fue en 2025.

Confirmados los 37 equipos luego del cierre del Torneo Regional Federal Amateur 2025, el mapa quedó más complejo que la edición anterior y ahí se especuló con este cambio. Finalmente fue ratificado que el Albinegro y el León del norte neuquino compartirán grupo con Costa Brava de General Pico (La Pampa), Huracán Las Heras (Mendoza), San Martín de Mendoza, Juventud Unida Universitario de San Luis, Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Atenas de Río Cuarto (Córdoba) y el reciente ascendido FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Russell, departamento de Maipú de Mendoza, que le ganó la polémica final de las zonas Cuyo y Patagonia a La Amistad de Cipolletti.

Las otras Zonas

En la 1 quedaron Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba), Gimnasia de Concepción del Uruguay (Entre Rios) 9 de Julio de Rafaela, El Linqueño, Atlético Escobar, Gimnasia de Chivilcoy, Independiente de Chivilcoy, Sportivo Las Parejas, Defensores de Villa Ramallo y Douglas Haig de Pergamino.

En la 2 serán de la partida Juventud Antoniana de Salta, Tucumán Central, Mitre de Posadas (Misiones), Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), Boca Unidos de Corrientes y Sarmiento de Resistencia (Chaco).

En la 3, Sol de Mayo de Viedma, Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca, Alvarado y Kimberley de Mar del Plata, Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, Santamarina de Tandil, los chubutenses de Germinal de Rawson y Guillermo Brown de Puerto Madryn.