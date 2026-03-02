¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 02 de Marzo, Neuquén, Argentina
La madre de un interno

Intentó ingresar cocaína oculta durante la visita a su hijo preso en la cárcel de Cutral Co

La mujer intentaba ingresar la droga para uno de los internos cuando fue descubierta en una requisa antes de entrar.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 17:03
Una mujer fue identificada cuando intentaba ingresar con cocaína a la Unidad de Detención N° 21 de Cutral Co. El hecho ocurrió el sábado, en horas del mediodía, cuando personal policial de la mencionada dependencia detectó 3,1 gramos de clorhidrato de cocaína. La misma pretendía ser ingresada por la madre de un interno.

Al ser requisada en la oficina administrativa por personal policial, se detectó que la madre de uno de los internos, que se había presentado con intenciones de visitar a su hijo, poseía oculta entre sus prendas un envoltorio plástico de color blanco, la cual contenía una sustancia de color blanca.

A partir del hallazgo se solicitó la intervención del Departamento Antinarcóticos, que luego de realizar el correspondiente trabajó de análisis certificó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía única de Cutral Co a cargo del Fiscal Dr. Maximiliano Breide Ibeid (Fiscal Subrrogante), por infracción a la Ley 23737 de Tenencia y Tráfico de estupefacientes.

