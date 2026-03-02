Este lunes 2 de marzo durante la mañana en Ruta Nacional 234, en el kilómetro 36, donde un auto impactó contra un ciervo. Afortunadamente no se registraron heridos y solo hubo daños materiales en el vehículo.

El aviso por el accidente ingresó a las 7.44, cuando las autoridades activaron el sistema de emergencias mediante VHF y sirena general. De inmediato partió hacia el lugar la Unidad de Rescate M16.

Al llegar, el personal constató que el vehículo involucrado, un Volkswagen Suran, había impactado contra el animal que se encontraba sobre la calzada. Los ocupantes resultaron ilesos.

En el operativo también participó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, junto a personal del Hospital local y efectivos de la División Tránsito, quienes realizaron tareas de prevención y control en la zona.

Las actuaciones finalizaron a las 9:42, cuando la unidad retornó a base. Las autoridades recuerdan circular con precaución por estas zonas ya que la cartelería indica la presencia de animales sueltos, lo cual aumenta el riesgo especialmente por las noches.