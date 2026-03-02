¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 02 de Marzo, Neuquén, Argentina
Fauna en las rutas

Impactante choque contra un ciervo en la Ruta 234: de milagro no hubo heridos

Aunque no hubo heridos el vehículo registró graves daños materiales y debieron ser auxiliados por el sistema de emergencias.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 16:08
Este lunes 2 de marzo durante la mañana en Ruta Nacional 234, en el kilómetro 36, donde un auto impactó contra un ciervo. Afortunadamente no se registraron heridos y solo hubo daños materiales en el vehículo.

El aviso por el accidente ingresó a las 7.44, cuando las autoridades activaron el sistema de emergencias mediante VHF y sirena general. De inmediato partió hacia el lugar la Unidad de Rescate M16.

Al llegar, el personal constató que el vehículo involucrado, un Volkswagen Suran, había impactado contra el animal que se encontraba sobre la calzada. Los ocupantes resultaron ilesos. 

En el operativo también participó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, junto a personal del Hospital local y efectivos de la División Tránsito, quienes realizaron tareas de prevención y control en la zona.

Las actuaciones finalizaron a las 9:42, cuando la unidad retornó a base. Las autoridades recuerdan circular con precaución por estas zonas ya que la cartelería indica la presencia de animales sueltos, lo cual aumenta el riesgo especialmente por las noches.

 

