Defensa y Justicia rescató un empate agónico frente a Belgrano en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello en Florencio Varela, igualó 1 a 1 y conservó su invicto, mientras que el conjunto cordobés dejó escapar una oportunidad inmejorable de quedar como único líder de su grupo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el marco de la sexta fecha del certamen.

Con los goles de Lucas Zelarayán para la visita y Aaron Molinas de penal para el local, Defensa le arruinó la tarde de Belgrano, quien había sido superior durante gran parte del encuentro y tenía el triunfo prácticamente asegurado hasta la última acción.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski asumió el control del juego desde el comienzo y manejó mejor la pelota, mientras que el conjunto de Mariano Soso nunca logró imponer condiciones como local y apenas generó peligro con un zurdazo de Juan Manuel Gutiérrez que se fue por encima del travesaño.

El desarrollo comenzó a inclinarse hacia el lado visitante, que acumuló situaciones claras aunque sin precisión en la definición. Primero apareció el neuquino de Centenario Adrián Spörle con un desborde que Nicolás “Uvita” Fernández no pudo aprovechar, luego Emiliano Rigoni intentó desde afuera sin éxito y más tarde un buscapié cruzó toda el área sin encontrar quien lo empujara.

Esa superioridad encontró recompensa en el inicio del complemento, cuando Lucas "El Chino" Zelarayán recibió por izquierda, recortó hacia adentro y sacó un remate con efecto que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Cristopher Fiermarín, un gol de gran calidad que parecía sentenciar la historia porque Defensa no reaccionó y además dejó espacios que Belgrano tampoco logró capitalizar para ampliar la ventaja.

El cierre modificó todo el panorama, ya que Defensa sufrió la expulsión de Santiago Sosa y el resultado parecía definido, sin embargo, en la última jugada Lisandro López tocó la pelota con la mano dentro del área tras un remate de Gutiérrez, el árbitro sancionó penal y Aaron Molinas convirtió para decretar el 1 a 1 final.

Síntesis del partido

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aarón Molinas, Elías Pereyra; Rubén Botta, Juan Manuel Gutiérrez; David Barbona. DT: Mariano Soso.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Alcides Benitez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el segundo tiempo: 9m Lucas Zelarayán (B); 51m Aaron Molinas -penal- (DyJ).

Expulsados en el segundo tiempo: 39m Santiago Sosa (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Agustín Hausch por Portillo (DyJ); 16m David Fernández por Pereyra (DyJ); Darío Cáceres por Barbona (DyJ); Éver Banega por Botta (DyJ); 25m Lucas Passerini por N. Fernández (B); Santiago Longo por Zelarayán (B); Francisco González Metilli por Benítez (B); 31m Álvaro Ocampo por Morales (B); Mateo Aguiar por D. Martínez (DyJ); 40m Ramiro Tulián por Vázquez (B).

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Joaquin Gil.