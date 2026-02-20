Boca y Racing empatan sin goles en La Bombonera por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Un clásico que marca la vuelta a la titularidad de Edinson Cavani en la ofensiva Xeneize después de cinco meses.

Desde los primeros minutos, el Xeneize toma control de las acciones y lo lleva a la Academia a jugar cerca de su propio arco. Las jugadas de peligro no aparecen y los equipos todavía se estudian.

La previa estuvo marcada por el aplausómetro en La Bombonera, donde el hincha local silbó a su técnico Claudio Úbeda, quien ya perdió todo el crédito y se juega mucho ante un club muy cercano a sus sentimientos como ex futbolista.

En 19 minutos, el cruce ya tiene tres amonestados: Matko Milkevic y Santiago Sosa por el lado de Racing; Ayrton Costa en Boca. Trabado, peleado, de pierna fuerte, el trámite es malo.

El transcurso de la primera parte le fue quitando energía a los jugadores y llegó el momento de jugar, de intentar en ofensiva que fue lo que más les costó a ambos. Una jugada por lado como para preocupar a los arqueros, demasiado poco para dos planteles que no encuentran su rumbo.

Llegando a los 43, un golpe de Adrián Martínez en el rostro de Ayrton Costa le pudo heber costado carísimo al goleador pero el juez Leandro Rey Hilfer lo resolvió con una amarilla. El empate en cero despidió en silencio a los equipos a vestuarios para el entretiempo.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Matko Miljevic, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

El cotejo se transmite por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias desde las 19.45 junto al Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello.

El empate sin goles frente a Platense profundizó el mal momento de un Boca que se fue silbado por sus hinchas, que arrastraban el disgusto por las derrotas decepcionantes frente a Estudiantes y Vélez como visitante. Con siete puntos, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda marcha séptimo en la Zona A. Una victoria en el clásico será fundamental para retomar la confianza y para acercarse a los puestos de vanguardia, tanto en su grupo como en la tabla anual.

Descartado Leandro Paredes, debido a un esguince en su tobillo derecho que lo tiene a maltraer hace algunos meses. En concordancia con el cuerpo técnico, el capitán decidió descansar para que la situación no se agrave en el futuro. Además, podría haber algunos cambios de índole táctico. Edinson Cavani tiene chances de ser titular, mientras que Juan Barinaga y Lautaro Di Lollo podrían dejar sus lugares debido al bajo rendimiento que vienen mostrando en los últimos partidos.

Este encuentro será determinante para Úbeda. Aquella derrota en la semifinal del Clausura frente a la Academia del pasado 7 de diciembre supuso un antes y un después en la relación del hincha con el entrenador. Desde entonces es mirado de reojo y los últimos malos resultados, sumados al pálido rendimiento del equipo, provocaron que su continuidad se ponga en duda. Para colmo, el morbo de su pasado en el club de Avellaneda, donde fue campeón y es muy querido.

El uruguayo Merentiel, Boca espera sus goles

Racing, por su parte, viene de dos triunfos que le dieron aire tras un comienzo del Apertura en el que cosechó tres derrotas. Cortó la hemorragia en su casa ante Argentinos Juniors y se impuso con autoridad el fin de semana pasado en cancha de Banfield. Estas dos victorias lo impulsaron hasta el noveno lugar de la Zona A, un puesto por debajo de la zona de clasificación.

Gustavo Costas tiene todo prácticamente definido para visitar al Xeneize. La única duda pasa por el mediocampo, zona en la que Baltasar Rodríguez y Bruno Zuculini se debaten un lugar.

En la semifinal previamente mencionada, la Academia cortó una racha de seis partidos sin ganar en La Bombonera. Más allá de que sus visitas al Alberto J. Armando no fueron fructíferas en los últimos años, el historial reciente lo favorece: ganó ocho de los últimos 18 partidos y levantó dos títulos ante el Xeneize: el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

"Maravilla" Martínez clave en la ofensiva de La Academia

Hora de Inicio: 20.00

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Leandro Rey Hilfer