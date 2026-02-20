¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 20 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Paquete bomba

Explosión en la Escuela de Gendarmería: las impactantes heridas que sufrió el excomandante

El Ministerio de Seguridad sostuvo que “el equipo más calificado del país” trabaja en el esclarecimiento del hecho.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 20:40
PUBLICIDAD
El ex Comandante Mayor Diego Gasparutti sufrió hematomas en el torso, la zona abdominal y la cara interna del brazo.

La explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería dejó importantes heridas en el ex comandante y destrozos en la oficina del piso 11.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, las imágenes muestran hematomas en el torso, la zona abdominal y la cara interna del brazo del ex Comandante Mayor Diego Gasparutti, quien fue el remitente del envío que había llegado al establecimiento hace cuatro meses.

Asimismo, el artefacto se encontraba a resguardo en un despacho el piso once. La oficina se vio notablemente dañada: papeles que volaron hacia todos lados entre los restos del explosivo y polvo gris por doquier.

En la última imagen se puede ver una parte de los restos de la caja que contenía el artefacto. La base quedó con manchas negras, partes de papel madre y dentro quedó sólo el detonador.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD