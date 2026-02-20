La explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería dejó importantes heridas en el ex comandante y destrozos en la oficina del piso 11.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, las imágenes muestran hematomas en el torso, la zona abdominal y la cara interna del brazo del ex Comandante Mayor Diego Gasparutti, quien fue el remitente del envío que había llegado al establecimiento hace cuatro meses.

Asimismo, el artefacto se encontraba a resguardo en un despacho el piso once. La oficina se vio notablemente dañada: papeles que volaron hacia todos lados entre los restos del explosivo y polvo gris por doquier.

En la última imagen se puede ver una parte de los restos de la caja que contenía el artefacto. La base quedó con manchas negras, partes de papel madre y dentro quedó sólo el detonador.