No hay reproches para Eduardo Domínguez por parte de los hinchas de Estudiantes de La Plata que lo ovacionaron en la previa del partido ante Sarmiento por la 6ª fecha del Torneo Apertura 2026 como parte de su despedida del club para irse a dirigir al Atlético Mineiro.

Ni la ruptura contractual por parte del técnico campeón del fútbol local en el último Clausura 2025 opacaron la relación entre los simpatizantes y el profesional que firmará con el club del Brasileirao por los próximos dos años.

Con los equipos en el campo de juego dirigiéndose a la foto de la formación previa a cada mano a mano, comenzó el “Olé, olé, olé, olé… Barbaaa, Barbaaaa” que activó aún más a los reporteros gráficos que en ese momento rodeaban al corralito del local.

Fue tan fuerte y espontáneo el grito desde los cuatro costados, que justamente el Barba no tuvo más que ponerse de pie, meterse en el campo de juego y saludarlos a todos con la vista clavada en el horizonte de cada tribuna.

Hasta la mascota del León se rindió a sus pies, aunque fie a su estilo de no mostrar muchas emociones, Domínguez pegó medio vuelta y volvió a sentarse en su lugar para esperar el inicio de las acciones.

El León, la mascota de Estudiantes, a los pies de Eduardo Domínguez en su adiós del club.

Insólito

Juan Sebastián Verón, presidente del club de La Plata, se encontraba detrás del banco local para observar el partido. No es la primera vez que La Buja se inclina por un espacio semejante para seguir a su equipo.

Sin embargo, esta vez el árbitro Andrés Merlos no estuvo de acuerdo con eso y detuvo el comienzo de las acciones hasta que el máximo directivo de la institución local no se retirará del lugar y se dirigiera a la platea.

Merlos viene del cruce picante con Marcelo Gallardo en cancha de Argentinos Juniors luego de expulsar correctamente al Muñeco. Una vez más, el juez estuvo inflexible con la letra del reglamento y ahora ordenó la salida de Verón.