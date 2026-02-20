Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la tarde en un depósito logístico ubicado en Boulevard Presidente Perón 4749 y Ruta 9, a la altura del kilómetro 37, en la localidad bonaerense de Benavídez.

El foco ígneo comenzó alrededor de las 15 horas en un predio de la empresa Norlog, dedicado al alquiler de espacios para distintas marcas y al almacenamiento de mercadería.

Las columnas de humo negro pudieron observarse desde la Autopista Panamericana y el Corredor Bancalari, lo que generó preocupación entre automovilistas y vecinos de la zona norte del conurbano.

Operativo con 18 dotaciones de bomberos

Según informaron medios locales, trabajaron en el lugar 18 dotaciones de bomberos para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara a predios linderos.

Participaron efectivos de:

Benavídez

Don Torcuato

General Pacheco

Belén de Escobar

Maschwitz

Además, prestaron colaboración móviles del Grupo de Prevención Urbana, Defensa Civil y el COT (Centro de Operaciones Tigre), que coordinaron tareas de asistencia y control del perímetro.

Las llamas provocaron el derretimiento y la caída de parte de la estructura del depósito. Los bomberos debieron retirar pallets incendiados y trabajar entre distintos productos almacenados, como mercadería general y botellas.

Evacuación y heridos leves

Al momento del inicio del incendio había trabajadores realizando tareas dentro del predio. Por protocolo de seguridad, el personal fue evacuado de manera inmediata.

Fuentes consultadas indicaron que algunos empleados sufrieron heridas leves, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas de gravedad ni personas fallecidas.

Vecinos señalaron que no se escucharon explosiones previas al foco ígneo. De manera preliminar, se sospecha que el origen podría estar vinculado a un posible cortocircuito, aunque no hay confirmación oficial sobre las causas del incendio.