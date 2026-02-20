La familia de Juan Caliani difundió un comunicado público para expresar su postura frente a la impugnación de la sentencia dictada en diciembre pasado.

En el documento, los allegados señalaron que, si bien reconocen el derecho de la defensa a recurrir el fallo, consideran que los argumentos presentados resultan improcedentes. La impugnación fue presentada por la Defensoría Pública Penal, a cargo de los defensores oficiales Raúl Alejandro López y Mariela Borgia, y solicita la reducción de las penas impuestas.

Según el comunicado, la familia interpreta la presentación como una acción que prolonga el proceso judicial y retrasa la confirmación definitiva de la condena.

Las condenas que fueron apeladas

En diciembre de 2025, tras diez audiencias, el juez Dardo Bordón impuso 9 años y 6 años de prisión efectiva para los asesinos, ambos mayores de 16 años al momento del hecho.

Los acusados habían reconocido la autoría del homicidio en un juicio abreviado. Debido a que eran menores de 18 años cuando ocurrió el crimen, inicialmente se dispuso un régimen de arraigo familiar hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Posteriormente se realizó el juicio de cesura para determinar el monto de la pena.

En febrero de 2026, la Defensoría Pública Penal presentó la impugnación ante el tribunal revisor.

El impacto en la familia

En el comunicado, la familia de Juan Caliani hizo referencia al proceso atravesado desde el 1 de abril de 2024, fecha en que el joven fue asesinado durante un intento de robo en su domicilio.

Indicaron que el trámite judicial ha tenido consecuencias en su salud física y emocional, y remarcaron que no buscan venganza, sino que la sentencia quede firme para poder transitar el duelo con mayor estabilidad.

También señalaron que desean preservar la memoria de Juan desde su trayectoria personal y su entorno afectivo, más allá de las circunstancias del crimen.