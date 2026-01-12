Matt Kalil demanda a su exesposa por invasión de privacidad

El conflicto mediático entre Matt Kalil y Haley Baylee dejó de ser un asunto del pasado y escaló a los tribunales. El ex jugador de la National Football League (NFL), en español conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano, presentó una demanda civil contra su ex esposa por invasión de la privacidad, luego de que ella realizara declaraciones públicas sobre la intimidad de la pareja, en especial el tamaño de su pene, que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Según documentos judiciales a los que accedió TMZ, el ex liniea ofensivo considera que los dichos expuestos en una transmisión en vivo de Twitch en noviembre de 2025 traspasaron cualquier límite personal. Allí, la influencer vinculó el final del matrimonio, concretado en 2022, con características físicas de su entonces pareja.

Durante esa charla con el streamer Marlon García, Baylee sostuvo que ese aspecto había sido “el factor más importante” de la separación y utilizó comparaciones explícitas para describir su miembro, “dos latas de Coca-Cola, quizá hasta tres”. Además, aseguró que durante los siete años de relación buscaron ayuda profesional sin éxito, con frases que quedaron registradas en la emisión, “lo intentamos todo, terapeuta, médicos. Buscamos información sobre liposucción. Era imposible, a menos que terminaras llorando”.

Otros tiempos de la pareja

En la presentación judicial, Kalil remarcó que el impacto no fue solo personal, sino que alcanzó a su entorno más cercano. Su actual esposa, Keilani Asmus, comenzó a recibir mensajes “cada vez más frecuentes, perturbadores y alarmantes”, y aportó capturas como prueba del acoso derivado de la exposición mediática.

La demanda, que solicita un juicio con jurado, apunta a una compensación superior a los 75 mil dólares por daños y perjuicios. El ex jugador también acusa a Baylee de haberse beneficiado económicamente de la viralización del contenido, señalando un crecimiento en audiencia, interacción y monetización en sus plataformas digitales.

La respuesta de la modelo no tardó en llegar. En declaraciones a TMZ y Us Weekly, expresó su consternación por la decisión judicial y habló de una situación “emocionalmente agotadora”. “Litigar es una experiencia desgarradora y me rompe el corazón que él haya decidido someternos a nosotros y a nuestras familias a esto”, afirmó. Asimismo, sostuvo que en la charla original también hubo numerosos comentarios positivos hacia su ex marido, “la verdad está en la transmisión en vivo original. Hablo bien de él de muchas maneras”.

Como antecedente, Kalil desarrolló su carrera profesional en la NFL con pasos por Minnesota Vikings, Carolina Panthers y Houston Texans, y se retiró en 2019. Tras el divorcio, volvió a casarse y fue padre. Baylee, en tanto, continúa activa como influencer y figura mediática, mientras el conflicto ahora se dirime en la Justicia.