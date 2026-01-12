El asesinato de Renee Nicole God a manos de un policía se convirtió en un caso emblemático de la persecución y paranoia del gobierno estadounidense hacia los inmigrantes en ese país. Entre los millones de críticas al presidente Donald Trump por los operativos poco ortodoxos que lleva a cabo Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) se sumaron dos voces de peso en la NBA.

Se trata de los entrenadores Doc Rivers (Milwaukee Bucks) y Steve Kerr (Gondel State Warriors), quienes no tuvieron contemplaciones a la hora de referirse a un suceso que tuvo impacto goblal.

"Lo que ocurrió en Minnesota fue un asesinato flagrante, en mi opinión. Esta mujer probablemente intentaba irse a casa y no lo logró. Todo el asunto del ICE es una farsa. Sigo pensando en los niños y, cuando yo era niño, el presidente siempre fue el modelo a seguir. Pienso en eso, en el efecto de ser un acosador, de mentir. ¿Cómo es eso bueno para nuestros hijos?", se preguntó Rivers (foto inferior), consultado al respecto en una conferencia de prensa.

Doc Rivers, director técnico de los Milwaukee Bucks), fue crítico de Trump

Por su parte Kerr fue más directo y menos reflexivo a la hora de criticar contra el presidente estadounidense. "Es una verdadera vergüenza que en nuestro país podamos tener agentes del orden que cometan asesinatos y aparentemente queden libres de culpa. Es vergonzoso que Trump pueda mentir sobre lo sucedido cuando hay videos y testigos que han desmentido sus afirmaciones", afirmó el director técnico, quien además respaldó el gesto de Minnesota Timberwolves, que guardaron un minuto de silencio en memoria de la víctima antes de su partido contra Cleveland.

A su vez ambos entrenadores fueron duramente criticados por sus manifestaciones en redes sociales, lógicamente por partidarios de Trump.