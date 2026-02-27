Dentro de poco tiempo, la capital neuquina tendrá colectivos, del transporte público de pasajeros, totalmente eléctricos. La novedad fue confirmada en las últimas horas por el intendente, Mariano Gaido; y, aunque no se sabe cuántas unidades tendrán esta característica, que asegura una reducción de la inevitable contaminación ambiental, lo concreto que se dará un paso importante, innovador también en el contexto nacional.

“Dentro de pocos días vamos a comunicar cuáles serán los trayectos de estas nuevas unidades 100% eléctricas”, dijo Gaido. También reveló que los nuevos colectivos se destinarán a “nuevos recorridos” que buscarán “potenciar el turismo en zonas como el Paseo Costero, o impulsar el Polo Científico Tecnológico”.

El sistema de transporte de pasajeros en Neuquén es uno de los puntos relevantes en cuanto a los servicios municipales. La actual concesión (COLE) ha cumplido tres años. Actualmente se cobra un “boleto plano” de 1.140 pesos, precio vigente desde junio del año pasado, y que el gobierno municipal destaca como uno de los más bajos del país.

Hace poco, en referencia a este tema, el Municipio capitalino sostuvo que el precio del pasaje “se mantiene contenido gracias a que el Estado (municipal) absorbe una parte sustancial” del costo real del servicio. “Del total de las transacciones que se realizan, solo alrededor del 20% del costo es abonado directamente por el usuario”, se destacó entonces.

Ahora, Gaido asegura que el sistema capitalino de Neuquén “es un ejemplo en el país”, que cuenta con 120.000 usuarios, y que en una semana más se pondrán en marcha 36 unidades nuevas, “que van a fortalecer las 180 actuales, con lo que tendremos 216 colectivos”.

En este contexto, juega el anuncio de los colectivos eléctricos. Esas unidades servirían como prueba piloto para la posible incorporación gradual de otras, con el foco puesto en la reducción de la contaminación ambiental y el cambio de paradigma energético que avanza, lenta y gradualmente, en el mundo.