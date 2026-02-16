El Club Social y Deportivo Roca convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Socios, que se realizará el martes 24 de febrero de 2026, a las 20.30, en el complejo deportivo de la institución, ubicado en calle Gobernador Castello 120. La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales oficiales del club. Según se informó, uno de los ejes centrales del encuentro será la consideración de la situación económica y financiera que atraviesa la institución.

Según adelantaron, la asamblea también abordará el tratamiento de la deuda general derivada de la obra del polideportivo iniciada en 2022, junto con el análisis de su impacto en la continuidad institucional del club. Además, se pondrá a consideración la ratificación del acuerdo transaccional firmado entre el Deportivo Roca y la empresa Milco S.R.L., vinculada a la ejecución de esa obra.

Otro de los puntos destacados del orden del día será la consideración de las medidas a adoptar respecto de las autoridades que intervinieron en la contratación y ejecución del proyecto del polideportivo, lo que abre un capítulo de revisión interna sobre las decisiones tomadas durante ese proceso. Durante la asamblea extraordinaria también se designarán dos socios asambleístas para firmar el acta correspondiente, junto al presidente y el secretario del club. La convocatoria lleva la firma del presidente de la Comisión Directiva, Jorge Escaris, y está dirigida a los socios del club.

La obra iniciada en 2022

Cabe recordar que en enero de 2022, las autoridades del club habían anunciado el inicio de un ambicioso proyecto para la construcción del estadio propio de básquet dentro del complejo del Deportivo Roca, en el sector de Castello y Ruta 22. En aquel momento, se informó que el acuerdo contemplaba la intervención de una empresa constructora privada, que recibiría el predio de El Cajón, sobre calle Belgrano, una vez finalizada la obra.

Según lo detallado entonces, la empresa solo podría disponer de esas instalaciones cuando el estadio y el gimnasio del complejo estuvieran completamente terminados y en condiciones de uso. El proyecto incluía una cancha con medidas oficiales, vestuarios, sanitarios y tribunas.