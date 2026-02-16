El cordobés David Nalbandian fue confirmado como nuevo integrante del equipo de trabajo de Grigor Dimitrov y comenzará a cumplir funciones desde el ATP 500 de Acapulco, que se disputará del 23 al 28 de febrero venidero.

La información fue difundida por el medio especializado TennisKafe y luego ratificada por Georgi Stoimenov, representante del jugador búlgaro. El ex número tres del mundo tendrá así su primera experiencia formal acompañando de manera estable a un tenista del circuito grande, con el objetivo de potenciar a uno de los jugadores más talentosos de su generación.

Nalbandian se incorporará a un cuerpo técnico ya consolidado. Compartirá tareas con el belga Xavier Malisse, ex número 19 del ranking, mientras que el equipo se completa con el fisioterapeuta Mark Bender y el preparador físico Yutaka Nakamura. La estructura refleja una apuesta internacional y multidisciplinaria para relanzar la temporada de Dimitrov.

Grigor Dimitrov el jugador que dirigirá David Nalbandian

Dimitrov, nacido en Haskovo, construyó su carrera bajo la influencia de su padre y fue bautizado en sus inicios como “Baby Federer” por la elegancia de su juego. A lo largo de su trayectoria conquistó nueve títulos ATP y alcanzó instancias decisivas en torneos de Grand Slam: fue semifinalista en Wimbledon 2014, el Abierto de Australia 2017 y el US Open 2019. En este 2026 logró una consagración en Brisbane, aunque luego sufrió eliminaciones tempranas en Australia y Dallas. Actualmente se ubica en el puesto 43 del ranking mundial.

La llegada de Nalbandian abre una nueva etapa para Dimitrov, que buscará recuperar regularidad y volver a meterse entre los protagonistas del circuito, con el respaldo de uno de los talentos más destacados que dio el tenis argentino en las últimas décadas.