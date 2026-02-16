¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 16 de Febrero, Neuquén, Argentina
CONFIRMACIÓN Y DEBUT

David Nalbandian será entrenador de un ex top ten

El ex tenista argentino iniciará su primera experiencia en el circuito 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 18:12
David Nalbandian y una nueva faceta en 2026 la de entrenador

El cordobés David Nalbandian fue confirmado como nuevo integrante del equipo de trabajo de Grigor Dimitrov y comenzará a cumplir funciones desde el ATP 500 de Acapulco, que se disputará del 23 al 28 de febrero venidero.

La información fue difundida por el medio especializado TennisKafe y luego ratificada por Georgi Stoimenov, representante del jugador búlgaro. El ex número tres del mundo tendrá así su primera experiencia formal acompañando de manera estable a un tenista del circuito grande, con el objetivo de potenciar a uno de los jugadores más talentosos de su generación.

Nalbandian se incorporará a un cuerpo técnico ya consolidado. Compartirá tareas con el belga Xavier Malisse, ex número 19 del ranking, mientras que el equipo se completa con el fisioterapeuta Mark Bender y el preparador físico Yutaka Nakamura. La estructura refleja una apuesta internacional y multidisciplinaria para relanzar la temporada de Dimitrov.

Grigor Dimitrov el jugador que dirigirá David Nalbandian

Dimitrov, nacido en Haskovo, construyó su carrera bajo la influencia de su padre y fue bautizado en sus inicios como “Baby Federer” por la elegancia de su juego. A lo largo de su trayectoria conquistó nueve títulos ATP y alcanzó instancias decisivas en torneos de Grand Slam: fue semifinalista en Wimbledon 2014, el Abierto de Australia 2017 y el US Open 2019. En este 2026 logró una consagración en Brisbane, aunque luego sufrió eliminaciones tempranas en Australia y Dallas. Actualmente se ubica en el puesto 43 del ranking mundial.

La llegada de Nalbandian abre una nueva etapa para Dimitrov, que buscará recuperar regularidad y volver a meterse entre los protagonistas del circuito, con el respaldo de uno de los talentos más destacados que dio el tenis argentino en las últimas décadas.

