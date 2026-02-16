¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 16 de Febrero, Neuquén, Argentina
Fiesta Nacional de los Jardines

Hoy se presentan Los Charros y La T y la M en Villa La Angostura: horarios y grilla completa

El dúo cerrará la anteúltima noche del festival, mientras que el final de la Fiesta será el martes a cargo de Los 4 de Córdoba y Los Nocheros.

Por Redacción

Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 16:46
Este lunes 16, anteúltima jornada de la Fiesta Nacional de Los Jardines que se celebra en Villa La Angostura, la música tropical y el estilo urbano serán los protagonistas. El evento se lleva a cabo en el predio del gimnasio municipal Enrique Barbagelata de la localidad.

En el escenario principal actuarán Los Charros y La T y La M, dentro de una programación que también incluye talento de la zona, danza y actividades para toda la familia.

En el escenario mayor la jornada arrancará a las 18 con la actuación del dúo Carmen Costa. A las 18:30 será el turno de La Marihuel y a las 19 subirá la Academia de Danza de la profesora Mabel Ríos con sus coreografías.

A las 19:15 está previsto que toque el grupo local Los Cachorros, y a las 19:45 tendrá lugar la premiación del tradicional Desfile de Carrozas, un de los momentos más destacados de la celebración que cada año atrae a vecinos, instituciones y organizaciones de la localidad.

Ya entrada la noche, a las 21 el Circo Caeli llevará adelante su espectáculo dentro del gimnasio municipal, con números pensados para el público infantil y familiar, mientras que la música seguirá en el escenario principal.

Desde las 21, Los Charros harán bailar al público con sus temas de cumbia romántica, y el cierre de la noche estará a cargo de La T y La M, uno de los dúos más convocantes del momento.

