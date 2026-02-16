Un complejo de apartamentos situado en Bouquet Roldán 540, entre las calles Elordi y Sargento Cabral, volvió a ser escenario de un robo.

Según relató un vecino del lugar a Mejor Informado, el martes pasado —entre las 04 y las 05— ingresaron personas no identificadas al garaje del edificio y sustrajeron una bicicleta que se encontraba estacionada al fondo, entre un vehículo y una pared.

El complejo cuenta con portón automatizado, cámaras de seguridad y luces con sensor de movimiento. Sin embargo, los residentes señalaron que las medidas no han logrado frenar los ingresos ilegales.

Antecedentes: tres ingresos y una moto robada

De acuerdo con testimonios de inquilinos, durante 2025 es el primer robo registrado en el complejo. No obstante, el año pasado se produjeron al menos tres ingresos.

En uno de esos episodios no se concretó el robo, mientras que en otro sustrajeron una motocicleta 125 cc. También se denunció el robo de una bicicleta en 2024.

Vecinos indicaron que algunos de los presuntos autores serían jóvenes que se agrupan en horarios nocturnos y que, en ocasiones, permanecerían en un edificio abandonado de la zona.

Hechos similares en calles cercanas

A través de un grupo de WhatsApp barrial, residentes del Centro Oeste intercambian información sobre situaciones similares.

En los últimos días, según trascendió, forzaron una reja en una vivienda de calle Elordi, aunque no se registraron elementos sustraídos.

Los vecinos coinciden en que los hechos ocurren principalmente en la franja horaria de la madrugada, cuando advierten menor presencia policial.

Reclamo por mayor prevención

Los residentes del complejo manifestaron su preocupación por la reiteración de los ingresos ilegales y solicitaron mayor patrullaje preventivo en Centro Oeste.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas en relación con el último hecho.