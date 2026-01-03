Independiente Rivadavia no compra a Amarfil y vuelve a Cipolletti

A mediados de noviembre la dirigencia de Independiente Rivadavia de Mendoza les comunicó a sus pares del Club Cipolletti que iba a ejecutar la opción de compra del volante Maximiliano Franco Amarfil . En ese momento, La Lepra informó que iba adquirir el 70% del pase por 320 mil dólares, cifra que lo convertiría en la venta más cara de la historia del albinegro, aunque no superaría la operación de Gustavo Del Prete de Estudiantes de La Plata al fútbol mexicano donde la entidad rionegrina percibió 400.000 dólares.

Pero, en las últimas horas los mismos directivos anunciaron que no hicieron uso de la opción de compra por el cipoleño por lo que el volante dejó de pertenecer el equipo del Parque San Martín. El pase del jugador pertenece en su totalidad a la entidad valletana, con quién tiene relación contractual hasta el 31 de diciembre del año que recién comenzó.

En la primera quincena de diciembre, se conoció que la negociación había entrado en un impasse, debido a que la entidad mendocina informó, que su intención sería comprar al jugador surgido en la Escuela de Fútbol Los Humildes, pero con otras opciones.

A comienzos de año pasado, Cipolletti firmó un contrato/acuerdo con Independiente Rivadavia, Franco Maximiliano Amarfil jugaría a préstamo hasta fin del 2025. Se pusieron dos opciones de compra, una al 30 de junio por el 70 por ciento del pase en 250.000 dólares y otra al 31 de diciembre en 320.000 dólares.

Se conoció que Marcelo Bastías en su carácter de presidente de la subcomisión de fútbol de los valletanos, mantuvo charlas con Sebatián Peratta el manager de La Lepra, este último hizo una contraoferta para pagar el pase de Amarfil en cuotas. La postura de los rionegrinos se mantuvo firme. No moverse de lo esta firmado, 320.000 dólares por el 70% del pase, que se debía abonar al contado.

En su momento, remarcó Bastías en una entrevista con el programa Ídolos y Anónimos que se emite por Radio Jornada de Mendoza 91.9 y que conducen Jorge Eduardo Barbieri y Orlando Roberto Abraham, donde el dirigente aclaró , "no hay conflicto, hay algo firmado y queremos que se cumpla. Si hasta el 31 de diciembre, Independiente Rivadavia no paga, el 1 de enero, Amarfil volverá a Cipolletti, sigue siendo jugador nuestro, tiene contrato hasta diciembre del 2026 y comenzaremos otras negociaciones".

Las versiones por ahora indicarían que hay varios clubes en contar con el volante, y que Cipolletti ya tendría otras ofertas que analiza. De clubes de nuestro país, del extranjero y hasta de un grupo empresarial brasileño Tree Soccer Sport, que estaría en condiciones de hacer una oferta por la totalidad de los derechos deportivos y económicos.

La novela del pase de Amarfil, tiene el capítulo de comienzos de año 2026. No rompió el "chanchito" la dirigencia que encabeza Daniel Vila, esta claro. Los interrogantes son, ¿Qué casaca vestirá este año?. ¿Emigrará al exterior". ¿Seguirá en la Argentina?.