¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 14 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
FA Cup

Dibu Martínez sostuvo al Villa, pero Newcastle lo dio vuelta con autoridad

El arquero argentino fue figura con atajadas clave y poco pudo hacer ante los bombazos de Tonali. Aston Villa ganaba al descanso, pero terminó 3-1 abajo y se despidió de la FA Cup en una noche cargada de polémicas.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 18:07
PUBLICIDAD
Martínez volvió a mostrarse determinante bajo los tres palos, pero la jerarquía del Newcastle inclinó la balanza en la segunda mitad.

Hay derrotas que no manchan. Y la de Aston Villa tiene nombre propio bajo los tres palos: Emiliano Martínez. El arquero argentino respondió cada vez que lo exigieron, sostuvo a su equipo en los peores momentos y fue clave para que el conjunto de Birmingham se fuera al descanso en ventaja. Pero en el complemento apareció la jerarquía del Newcastle United y la historia cambió por completo.

El 1-0 parcial había llegado temprano, en una jugada discutida: Tammy Abraham partió en posición dudosa y definió con categoría ante la salida de Ramsdale. Sin VAR en esta instancia de la FA Cup, el tanto subió al marcador y desató las protestas visitantes.

A partir de ahí, el partido se volvió áspero, friccionado y caliente. Hubo reclamos por una fuerte entrada de Digne que pudo ser roja y terminó solo en amonestación. La tensión creció aún más cuando Bizot vio la tarjeta roja directa en el tiempo añadido del primer tiempo, dejando al Newcastle con diez y el encuentro al rojo vivo.

En el complemento, con superioridad numérica, el equipo visitante tardó en acomodarse. Y cuando parecía que el Villa podía administrar la ventaja, emergió la figura de Sandro Tonali. Primero, a los 63 minutos, capturó un rebote tras un despeje de Martínez y sacó un disparo que se desvió en el camino para convertirse en el 1-1. Dibu nada pudo hacer ante esa carambola.

El segundo golpe llegó a los 76. Tonali controló fuera del área y sacó un remate potente, seco, imposible. Martínez voló, pero el balón fue inatajable. Fue el quiebre definitivo. Ya sin respuestas físicas ni anímicas, el Villa quedó expuesto y Woltemade sentenció el 3-1 en los minutos finales.

El arquero argentino volvió a mostrar personalidad, liderazgo y reflejos en una noche compleja. Tapó pelotas bravas, ordenó a su defensa y evitó una diferencia mayor. Pero ni siquiera su versión más competitiva alcanzó para frenar la remontada de un Newcastle que reaccionó a tiempo y se llevó el boleto a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD